День ангела 26 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 26 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 26 червня

26 червня 2025 року привітайте з іменинами Бориса, Миколу, Остапа, Романа, Христину.

Борис — давньоперсидське походження, означає “спадкоємець”. В дитинстві вольовий, емоційний. В дорослому віці стає рішучим, наполегливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає гарним аналітиком, приймає рішення завжди самостійно.

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Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “твердий”. В дитинстві артистичний, любить науки. В дорослому віці стає завзятим, цілеспрямованим.

Роман — латинське походження, означає “римський громадянин”. В дитинстві товариський, веселий. В дорослому віці стає життєлюбним, має радісну вдачу.

Христина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “християнка”. В дитинстві яскрава, емоційна. В дорослому віці володіє розвиненим відчуттям справедливості, її легко образити.

День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, наповнює серце світлом, а життя — гармонією і радістю. Бажаю, щоб кожен день приносив нові сили, натхнення і щасливі моменти.

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З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель супроводжує тебе на кожному кроці, даруючи мудрість і спокій. Бажаю тобі міцного здоров’я, добробуту в домі і тепла в душі. Хай усі твої мрії збуваються, а життя буде сповнене яскравих фарб.

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Вітаю з днем ангела! Нехай світла і добра сила твого небесного покровителя завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти та надихає на великі звершення. Бажаю безмежної радості, щирих посмішок і щастя в кожному дні.

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З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель пильнує тебе, дарує тепло і захист, а серце наповнюється любов’ю і гармонією. Бажаю, щоб життя було сповнене добрих подій, світлих людей і щасливих миттєвостей.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе дорогою добра і правди, допомагає долати труднощі і зберігає віру в краще. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості у серці і здійснення найзаповітніших бажань.

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