Кого точно не мобілізують у липні 2025 року

Мобілізація в Україні триває

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В Україні триває мобілізація чоловіків від 25 до 60 років, з обмеженнями для тих, хто молодше 25: вони можуть служити добровільно. Мобілізація чоловіків старше 50 років залежить від військових спеціальностей, а чоловікам старше 60 років дозволяється добровільно укладати контракт на небойові посади.

Закон «Про військовий обов’язок та військову службу» регулює правила обліку, служби та звільнення з військової служби в мирний час. Однак є категорії осіб, які не підлягають мобілізації.

Хто не підлягає мобілізації від 1 липня:

особи, заброньовані державними органами та установами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями

особи, визнані інвалідами або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я

жінки та чоловіки, які мають трьох або більше дітей на утриманні віком до 18 років

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які виховують дитину віком до 18 років з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи

жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які виховують дитину з важкими захворюваннями

жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які мають дітей-сиріт на утриманні або дітей віком до 18 років, позбавлених батьківської опіки

особи, які постійно доглядають за хворим чоловіком/дружиною, дитиною або батьками

особи, у яких чоловік/дружина або батько/мати є інвалідом

опікуни або особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю

жінки та чоловіки з неповнолітньою дитиною (дітьми), один з подружжя яких проходить військову службу у Збройних Силах України

депутати Верховної Ради або Автономної Республіки Крим

працівники Збройних Сил України, включно підприємства, установи та організації Міністерства оборони України та інші органи й організації у сфері державної безпеки (Служба безпеки, Національна гвардія, поліція, антикорупційні органи тощо)

Чи буде мобілізація жінок у липні

Мобілізація жінок в Україні залишається суто добровільною. Відповідно до заяв Міністерства оборони, до 2026 року не планують обов’язково ставити на військовий облік навіть тих українок, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, — єдину групу, яку за законом можна було б поставити на облік.

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Інші спеціальності жінок мобілізуються виключно за їхнім бажанням. Отже, зміни до законів про облік та призов жінок передбачають лише добровільну систему: навіть медиків, відповідно до офіційної позиції Міноборони, не ставитимуть на облік примусово.

Усі жінки з медичною або фармацевтичною освітою юридично повинні були б перебувати на військовому обліку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі темпи мобілізації в Україні не змінилися. Вони не відрізняються від тих, що були пів року тому.

Зауважимо, в Україні подовжено воєнний стан до 6 серпня 2025 року.

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