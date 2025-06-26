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- Украина
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Кого точно не мобилизуют в июле 2025 года
Каждый гражданин обязан защищать государство, потому подпадает под действие закона о мобилизации. Однако отдельные категории лиц могут быть освобождены от призыва.
В Украине продолжается мобилизация мужчин с 25 до 60 лет, с ограничениями для молодых 25: они могут служить добровольно. Мобилизация мужчин старше 50 лет зависит от военных специальностей, а мужчинам старше 60 лет разрешается добровольно заключать контракт на небоевые должности.
Закон «О воинской обязанности и военной службе» регулирует правила учета, службы и увольнения с военной службы в мирное время. Однако есть категории лиц, не подлежащих мобилизации.
Кто не подлежит мобилизации с 1 июля:
лица, забронированные государственными органами и учреждениями, органами местного самоуправления, как и предприятиями, учреждениями и организациями
лица, признанные инвалидами или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья
женщины и мужчины, имеющие трех или более детей на иждивении до 18 лет
женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
женщины и мужчины (включая опекунов), воспитывающих ребенка до 18 лет с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы
женщины и мужчины (включая опекунов), воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями
женщины и мужчины (включая опекунов), имеющих детей-сирот на содержании или детей младше 18 лет, лишенных родительской опеки
лица, постоянно ухаживающие за больным мужчиной/женой, ребенком или родителями
лица, у которых муж/жена или отец/мать являются инвалидом
опекуны или лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью
женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детями), один из супругов которых проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины
депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым
работники Вооруженных Сил Украины, включая предприятия, учреждения и организации Министерства обороны Украины и другие органы и организации в сфере государственной безопасности (Служба безопасности, Национальная гвардия, полиция, антикоррупционные органы и т.д.)
Будет ли мобилизация женщин в июле
Мобилизация женщин в Украине остается чисто добровольной. Согласно заявлениям Министерства обороны, до 2026 года не планируют обязательно ставить на военный учет даже украинок, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, — единственную группу, которую по закону можно было бы поставить на учет.
Остальные специальности женщин мобилизуются исключительно по их желанию. Следовательно, изменения в законы об учете и призыве женщин предусматривают только добровольную систему: даже медиков, согласно официальной позиции Минобороны, не будут ставить на учет принудительно.
Все женщины с медицинским или фармацевтическим образованием юридически должны были состоять на военном учете.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время темпы мобилизации в Украине не изменились. Они не отличаются от тех, что были полгода назад.
Отметим, в Украине продлено военное положение до 6 августа 2025 года.