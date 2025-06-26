Кого точно не мобилизуют в июле 2025 года

Мобилизация в Украине продолжается

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В Украине продолжается мобилизация мужчин с 25 до 60 лет, с ограничениями для молодых 25: они могут служить добровольно. Мобилизация мужчин старше 50 лет зависит от военных специальностей, а мужчинам старше 60 лет разрешается добровольно заключать контракт на небоевые должности.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» регулирует правила учета, службы и увольнения с военной службы в мирное время. Однако есть категории лиц, не подлежащих мобилизации.

Кто не подлежит мобилизации с 1 июля:

лица, забронированные государственными органами и учреждениями, органами местного самоуправления, как и предприятиями, учреждениями и организациями

лица, признанные инвалидами или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья

женщины и мужчины, имеющие трех или более детей на иждивении до 18 лет

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины (включая опекунов), воспитывающих ребенка до 18 лет с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

женщины и мужчины (включая опекунов), воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями

женщины и мужчины (включая опекунов), имеющих детей-сирот на содержании или детей младше 18 лет, лишенных родительской опеки

лица, постоянно ухаживающие за больным мужчиной/женой, ребенком или родителями

лица, у которых муж/жена или отец/мать являются инвалидом

опекуны или лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью

женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детями), один из супругов которых проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины

депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым

работники Вооруженных Сил Украины, включая предприятия, учреждения и организации Министерства обороны Украины и другие органы и организации в сфере государственной безопасности (Служба безопасности, Национальная гвардия, полиция, антикоррупционные органы и т.д.)

Будет ли мобилизация женщин в июле

Мобилизация женщин в Украине остается чисто добровольной. Согласно заявлениям Министерства обороны, до 2026 года не планируют обязательно ставить на военный учет даже украинок, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, — единственную группу, которую по закону можно было бы поставить на учет.

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Остальные специальности женщин мобилизуются исключительно по их желанию. Следовательно, изменения в законы об учете и призыве женщин предусматривают только добровольную систему: даже медиков, согласно официальной позиции Минобороны, не будут ставить на учет принудительно.

Все женщины с медицинским или фармацевтическим образованием юридически должны были состоять на военном учете.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время темпы мобилизации в Украине не изменились. Они не отличаются от тех, что были полгода назад.

Отметим, в Украине продлено военное положение до 6 августа 2025 года.

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