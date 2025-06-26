День ангела 26 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 26 июня, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 26 июня

26 июня 2025 поздравьте с именинами Бориса, Николая, Остапа, Романа, Кристину.

Борис — древнеперсидское происхождение, означает “наследник”. В детстве волевой, эмоциональный. Во взрослом возрасте становится решительным, упорным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится хорошим аналитиком, принимает решение всегда самостоятельно.

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Остап — древнегреческие корни, толкуется как “твердый”. В детстве артистический, любящий науки. Во взрослом возрасте становится упорным, целеустремленным.

Роман — латинское происхождение, означает “римский гражданин”. В детстве общителен, весел. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, имеет радостный нрав.

Кристина — древнегреческое имя, переводится как “христианка”. В детстве яркая, эмоциональная. Во взрослом возрасте обладает развитым чувством справедливости, ее легко обидеть.

День ангела 26 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 июня — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой святой покровитель всегда оберегает тебя от всего зла, наполняет сердце светом, а жизнь — гармонией и радостью. Хочу, чтобы каждый день приносил новые силы, вдохновение и счастливые моменты.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя на каждом шагу, даря мудрость и покой. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла в душе. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь будет полна ярких красок.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть светлая и добрая сила твоего небесного покровителя всегда будет рядом, поддерживает в трудные моменты и вдохновляет на великие свершения. Желаю безграничной радости, искренних улыбок и счастья в каждом дне.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель бодрствует тебя, дарит тепло и защиту, а сердце наполняется любовью и гармонией. Желаю, чтобы жизнь была полна добрых событий, светлых людей и счастливых мгновений.

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Поздравляю тебя с днем Ангела!

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