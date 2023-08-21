День Незалежності України: 10 цікавих фактів

У четвер, 24 серпня 2023 року ми відзначатимемо 32 річницю проголошення незалежності України. Сьогодні, які і багато століть поспіль, Україна виборює своє право на незалежність зброєю, тому це свято має дуже вагоме значення для всіх українців. У статті зібрано декілька цікавих фактів про День Незалежності та Україну, які відомі не всім.

Топ-10 цікавих фактів про незалежність України

16 липня 1991 року вперше святкували День Незалежності України, пізніше дату перенесли на 24 серпня. На Всеукраїнському референдумі народ ухвалив рішення про проголошення незалежності української держави. На аркуші був лише одне запитання: «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?» Понад 90% українців з усіх областей відповіли згодою. 23 серпня 1991 року вранці була написана чернетка Акту проголошення незалежності України. Акт написали Леонтій Сандуляк та Левко Лук’яненко у звичайному шкільному зошиті. 24 серпня 1991 року на надзвичайному позачерговому засіданні ВР УРСР 346 депутатів проголосували за незалежність України. Після завершення позачергового засідання біля трибуни Верховної Ради опозиціонери виконали гімн Українських Січових стрільців. Пісню також підхопили люди, що мітингували на вулиці. В’ячеслав Чорновіл запропонував занести до зали ВР синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого дому. Потім прапор підняли над куполом парламенту. 28 січня 1992 року Державний прапор України було офіційно затверджено як державний символ незалежності. Перший військовий парад, що був присвячений Дню Незалежності України, провели 24 серпня 1994 року. Польща стала першою державою у світі, яка визнала незалежність України. Національну валюту України було введено в обіг 2 вересня 1996 року.

Цікаві факти про Україну

Україна є найбільшою державою за своєю площею у Східній Європі.

На території українських земель діяв перший вищий навчальний заклад у Східній Європі – Острозька академія, яка була заснована князем Острозьким Костянтином-Василем у 1576 році.

Однією з найдавніших конституцій у Європі є Українська Конституція Пилипа Орлика, яку було проголошено 1710 року. Зараз оригінал першої сторінки Конституції зберігається в Національному архіві Швеції.

1934-го на конкурсі краси мов у Парижі українську мову було визнано найкращою, наймилозвучнішою та найбагатшою у світі. Вона посіла друге місце після італійської.

Українці – найспівучіша нація у світі, яка створила близько 200 тисяч народних пісень. Більше жодна нація світу не має такої кількості пісень. В ЮНЕСКО зібрано дивовижну колекцію українського фольклору та пісень народів світу. В українському фонді налічується 15,5 тисячі народних пісень, друге місце посідає Італія, яка має 6 тисяч народних пісень.

Читайте також:

Привітання з Днем Незалежності України 2023 року: картинки українською, проза, вірші та смс

В Україні стартував новий етап обміну ламп: хто та як може отримати

Скільки коштує зібрати дитину до 1 класу: огляд цін в Україні