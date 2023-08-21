День Незалежності України: 10 цікавих фактів

24 серпня 2023 року святкуємо 32 річницю проголошення незалежності України.
У четвер, 24 серпня 2023 року ми відзначатимемо 32 річницю проголошення незалежності України. Сьогодні, які і багато століть поспіль, Україна виборює своє право на незалежність зброєю, тому це свято має дуже вагоме значення для всіх українців. У статті зібрано декілька цікавих фактів про День Незалежності та Україну, які відомі не всім.
Топ-10 цікавих фактів про незалежність України
- 16 липня 1991 року вперше святкували День Незалежності України, пізніше дату перенесли на 24 серпня.
- На Всеукраїнському референдумі народ ухвалив рішення про проголошення незалежності української держави. На аркуші був лише одне запитання: «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?» Понад 90% українців з усіх областей відповіли згодою.
- 23 серпня 1991 року вранці була написана чернетка Акту проголошення незалежності України. Акт написали Леонтій Сандуляк та Левко Лук’яненко у звичайному шкільному зошиті.
- 24 серпня 1991 року на надзвичайному позачерговому засіданні ВР УРСР 346 депутатів проголосували за незалежність України.
- Після завершення позачергового засідання біля трибуни Верховної Ради опозиціонери виконали гімн Українських Січових стрільців. Пісню також підхопили люди, що мітингували на вулиці.
- В’ячеслав Чорновіл запропонував занести до зали ВР синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого дому. Потім прапор підняли над куполом парламенту.
- 28 січня 1992 року Державний прапор України було офіційно затверджено як державний символ незалежності.
- Перший військовий парад, що був присвячений Дню Незалежності України, провели 24 серпня 1994 року.
- Польща стала першою державою у світі, яка визнала незалежність України.
- Національну валюту України було введено в обіг 2 вересня 1996 року.
Цікаві факти про Україну
- Україна є найбільшою державою за своєю площею у Східній Європі.
- На території українських земель діяв перший вищий навчальний заклад у Східній Європі – Острозька академія, яка була заснована князем Острозьким Костянтином-Василем у 1576 році.
- Однією з найдавніших конституцій у Європі є Українська Конституція Пилипа Орлика, яку було проголошено 1710 року. Зараз оригінал першої сторінки Конституції зберігається в Національному архіві Швеції.
- 1934-го на конкурсі краси мов у Парижі українську мову було визнано найкращою, наймилозвучнішою та найбагатшою у світі. Вона посіла друге місце після італійської.
- Українці – найспівучіша нація у світі, яка створила близько 200 тисяч народних пісень. Більше жодна нація світу не має такої кількості пісень. В ЮНЕСКО зібрано дивовижну колекцію українського фольклору та пісень народів світу. В українському фонді налічується 15,5 тисячі народних пісень, друге місце посідає Італія, яка має 6 тисяч народних пісень.
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