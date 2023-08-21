"У Данії перебувають 70 українських пілотів та авіаторів": Ігнат про навчання на F-16

У Данії на військових навчання перебувають не лише пілоти, серед 70 осіб, також і авіатори.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація - це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти", - пояснив Ігнат.

Наразі у Данії перебуває перша хвиля пілотів, згодом туди прибудуть друга та треті.

Також читайте В Україні створять військову поліцію: які завдання вона виконуватиме

"Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку - англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі", - каже він.

Зазначається, що ця програма триватиме довше, можливо до 2 років,

"І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, що за результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.

Зокрема, Данія надасть Україні 19 сучасних літаків F-16.

Вже цього, 2023-го, року, перші 6 літаків можуть прибути до України з Данії.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.