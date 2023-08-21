День Независимости Украины: 10 интересных фактов

24 августа 2023 года празднуем 32 годовщину провозглашения независимости Украины.
В четверг, 24 августа 2023 года мы будем отмечать 32 годовщину провозглашения независимости Украины. Сегодня, как и многие столетия подряд, Украина борется за свое право на независимость с помощью оружия, поэтому этот праздник имеет очень важное значение для всех украинцев. В статье собрано несколько интересных фактов о Дне Независимости и Украине, которые известны не всем.
Топ-10 интересных фактов о независимости Украины
- 16 июля 1991 года впервые праздновали День Независимости Украины, позже дату перенесли на 24 августа.
- На Всеукраинском референдуме народ принял решение о провозглашении независимости украинского государства. На листе был только один вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» Более 90% украинцев из всех областей ответили согласием.
- 23 августа 1991 года утром был написан черновик Акта провозглашения независимости Украины. Акт написали Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко в обычной школьной тетради.
- 24 августа 1991 года на чрезвычайном внеочередном заседании ВР УССР 346 депутатов проголосовали за независимость Украины.
- После завершения внеочередного заседания у трибуны Верховной Рады оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых стрелков. Песню также подхватили митингующие на улице люди.
- Вячеслав Чорновол предложил занести в зал ВР сине-желтый флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах возле российского Белого дома. Затем флаг подняли над куполом парламента.
- 28 января 1992 года Государственный флаг Украины был официально утвержден как государственный символ независимости.
- Первый военный парад, посвященный Дню Независимости Украины, был проведен 24 августа 1994 года.
- Польша стала первым государством в мире, признавшим независимость Украины.
- Национальная валюта Украины была введена в обращение 2 сентября 1996 года.
Интересные факты об Украине
- Украина является крупнейшим государством по своей площади в Восточной Европе.
- На территории украинских земель действовало первое высшее учебное заведение в Восточной Европе – Острожская академия. Которая была основана князем Острожским Константином-Василием в 1576 году.
- Одной из древнейших конституций в Европе является Украинская Конституция Филиппа Орлика, провозглашенная в 1710 году. В настоящее время оригинал первой страницы Конституции хранится в Национальном архиве Швеции.
- В 1934 году на конкурсе красоты языков в Париже украинский язык был признан лучшим, самым благозвучным и богатым в мире. Он занял второе место после итальянского.
- Украинцы – самая певчая нация в мире, создавшая около 200 тысяч народных песен. Больше ни у одной нации мира нет такого количества песен. В ЮНЕСКО собрана удивительная коллекция украинского фольклора и песен народов мира. В украинском фонде насчитывается 15,5 тысячи народных песен, второе место занимает Италия, которая имеет 6 тысяч народных песен.
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