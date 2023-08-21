День Независимости Украины: 10 интересных фактов

В четверг, 24 августа 2023 года мы будем отмечать 32 годовщину провозглашения независимости Украины. Сегодня, как и многие столетия подряд, Украина борется за свое право на независимость с помощью оружия, поэтому этот праздник имеет очень важное значение для всех украинцев. В статье собрано несколько интересных фактов о Дне Независимости и Украине, которые известны не всем.

Топ-10 интересных фактов о независимости Украины

16 июля 1991 года впервые праздновали День Независимости Украины, позже дату перенесли на 24 августа. На Всеукраинском референдуме народ принял решение о провозглашении независимости украинского государства. На листе был только один вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» Более 90% украинцев из всех областей ответили согласием. 23 августа 1991 года утром был написан черновик Акта провозглашения независимости Украины. Акт написали Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко в обычной школьной тетради. 24 августа 1991 года на чрезвычайном внеочередном заседании ВР УССР 346 депутатов проголосовали за независимость Украины. После завершения внеочередного заседания у трибуны Верховной Рады оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых стрелков. Песню также подхватили митингующие на улице люди. Вячеслав Чорновол предложил занести в зал ВР сине-желтый флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах возле российского Белого дома. Затем флаг подняли над куполом парламента. 28 января 1992 года Государственный флаг Украины был официально утвержден как государственный символ независимости. Первый военный парад, посвященный Дню Независимости Украины, был проведен 24 августа 1994 года. Польша стала первым государством в мире, признавшим независимость Украины. Национальная валюта Украины была введена в обращение 2 сентября 1996 года.

Интересные факты об Украине

Украина является крупнейшим государством по своей площади в Восточной Европе.

На территории украинских земель действовало первое высшее учебное заведение в Восточной Европе – Острожская академия. Которая была основана князем Острожским Константином-Василием в 1576 году.

Одной из древнейших конституций в Европе является Украинская Конституция Филиппа Орлика, провозглашенная в 1710 году. В настоящее время оригинал первой страницы Конституции хранится в Национальном архиве Швеции.

В 1934 году на конкурсе красоты языков в Париже украинский язык был признан лучшим, самым благозвучным и богатым в мире. Он занял второе место после итальянского.

Украинцы – самая певчая нация в мире, создавшая около 200 тысяч народных песен. Больше ни у одной нации мира нет такого количества песен. В ЮНЕСКО собрана удивительная коллекция украинского фольклора и песен народов мира. В украинском фонде насчитывается 15,5 тысячи народных песен, второе место занимает Италия, которая имеет 6 тысяч народных песен.

Читайте также:

Поздравления с Днем Независимости Украины 2023 года: картинки на украинском языке, проза, стихи и смс

В Украине стартовал новый этап обмена ламп: кто и как может получить

Сколько стоит собрать ребенка до 1 класса: обзор цен в Украине.