Переможець "Євробачення-2019" Дункан Лоуренс зіграв розкішне весілля зі своїм бойфрендом

Закохані уклали шлюб у Швеції.
Переможець "Євробачення-2019", нідерландський співак Дункан Лоуренс одружився зі своїм бойфрендом Джорданом Гарфілдом.
Радісною новиною закохані поділилися в Instagram. Розкішне весілля пара зіграла у Швеції. Для святкування партнери обрали замок-готель Häringe slott.
Дункан та Джордан одружувалися у чорних смокінгах, а їхні бутоньєрки були з білих гіпсофіл. Довкола все було прикрашено у білих кольорах. Також було чимало квітів – гіпсофіл та лілій.
Весільний торт закоханих теж був білого кольору, на якому красувалася гілочка сухоцвітів. Судячи з кількості місць за святковим столом, цей день закохані розділили лише у колі найближчих друзів.
Зазначимо, про стосунки Дункана Лоуренса з американським автором пісень Джорданом Гарфілдом стало відомо 2020 року, коли у жовтні співак оголосив, що одружується, та показав обручку на безіменному пальці.
Нагадаємо, голлівудська акторка Ребел Вілсон вже теж активно готується до весілля зі своєю партнеркою Рамоною Агрумою. Знаменитість розповіла, яким буде їхнє свято.
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