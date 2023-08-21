Переможець "Євробачення-2019" Дункан Лоуренс зіграв розкішне весілля зі своїм бойфрендом

Переможець "Євробачення-2019", нідерландський співак Дункан Лоуренс одружився зі своїм бойфрендом Джорданом Гарфілдом.

Радісною новиною закохані поділилися в Instagram. Розкішне весілля пара зіграла у Швеції. Для святкування партнери обрали замок-готель Häringe slott.

Дункан Лоуренс одружився / Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Дункан та Джордан одружувалися у чорних смокінгах, а їхні бутоньєрки були з білих гіпсофіл. Довкола все було прикрашено у білих кольорах. Також було чимало квітів – гіпсофіл та лілій.

Дункан Лоуренс одружився / Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Весільний торт закоханих теж був білого кольору, на якому красувалася гілочка сухоцвітів. Судячи з кількості місць за святковим столом, цей день закохані розділили лише у колі найближчих друзів.

Дункан Лоуренс одружився / Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Зазначимо, про стосунки Дункана Лоуренса з американським автором пісень Джорданом Гарфілдом стало відомо 2020 року, коли у жовтні співак оголосив, що одружується, та показав обручку на безіменному пальці.

Нагадаємо, голлівудська акторка Ребел Вілсон вже теж активно готується до весілля зі своєю партнеркою Рамоною Агрумою. Знаменитість розповіла, яким буде їхнє свято.

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