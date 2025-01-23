Навіщо потрібні дзеркала у ліфті: про це знають не всі 

Дзеркало в ліфті - це не просто декоративний елемент, але і функціональний аксесуар.

Ліфти – це дуже продумані механізми, і не тільки з інженерної частини. Кожна деталь у них має своє значення, і дзеркало – зовсім не виняток. Аби люди бездумно не розглядали стіни чи підлогу, коли користуються ліфтом, з'явилась ідея встановити всередині дзеркало.

Однак пояснень, навіщо в ліфті є дзеркало, може бути декілька.

Безпека

Це – перше, що спадає на думку. Протягом історії дзеркала у ліфтах відігравали не останню роль виявленні крадіжок та навіть попередженні атак. Адже дуже корисно бачити у дзеркалі, що ж відбувається в кабіні ліфта.

Збільшує кабіну візуально

Завдяки дзеркалу кабіни ліфта виглядає більшою, ніж насправді, а це важливо для пасажирів з клаустрофобією чи іншими страхами. І коли людина бачить своє відображення, в ньому на підсвідомому рівні з'являється відчуття, що вона не одна.

Фактор відволікання

Звісно, ​​це має більше психологічне, аніж механічне значення. Та в ліфті ми можемо не тільки нудьгувати, але також і відчувати себе некомфортно. Але коли у ліфті є дзеркало, час минає швидше, а іноді це дає змогу швидко привести до ладу зовнішній вигляд, якщо ви поспішали з виходом з дому.

Ще одне пояснення - клаустрофобія, це коли виникає паніка у невеликому просторі, з нестачею повітря. Також у когось може бути страх висоти. Тоді як наявність дзеркала зменшує тривожність, створює відчуття більшого простору. На підсвідомому рівні не виникає відчуття, що це - пастка.

Раніше ми писали, як доглядати за деревʼяними меблями, щоб вони залишалися як нові. Більше про це читайте у новині.

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