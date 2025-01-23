Зачем нужны зеркала в лифте: об этом знают не все

Зеркало в лифте – это не просто декоративный элемент, но и функциональный аксессуар.

Лифты – это очень продуманные механизмы, и не только из инженерной части. Каждая деталь у них имеет свое значение, и зеркало – совсем не исключение. Чтобы люди бездумно не рассматривали стены или пол, пользуясь лифтом, появилась идея установить внутри зеркало.

Однако объяснений, зачем в лифте есть зеркало, может быть несколько.

Безопасность

Это – первое, что приходит на ум. В истории зеркала в лифтах играли не последнюю роль в выявлении краж и даже предупреждении атак. Ведь очень полезно видеть в зеркале, что происходит в кабине лифта.

Увеличивает кабину визуально

Благодаря зеркалу кабины лифта выглядит больше, чем на самом деле, а это важно для пассажиров с клаустрофобией или другими страхами. И когда человек видит свое отражение, в нем на подсознательном уровне возникает чувство, что он не один.

Фактор отвлечения

Конечно, это имеет большее психологическое, чем механическое значение. Но в лифте мы можем не только скучать, но и чувствовать себя некомфортно. Но когда в лифте есть зеркало, время проходит быстрее, а иногда это позволяет быстро привести в порядок внешний вид, если вы спешили с выходом из дома.

Еще одно объяснение – клаустрофобия, это когда возникает паника в небольшом пространстве, с нехваткой воздуха. Также у кого-то может быть страх высоты. В то время как наличие зеркала уменьшает тревожность, создает ощущение большего пространства. На подсознательном уровне не возникает ощущения, что это – ловушка.

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