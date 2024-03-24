Як підібрати колір волосся до очей та свого кольорового типу

Обрати "свій"колір волосся не завжди так просто — певний відтінок може мати гарний вигляд на подрузі, однак не пасувати вам.

Дуже багато залежить від кольору очей, тону шкіри, кольоротипу, одягу.

Як підібрати колір волосся

Щоб підібрати колір волосся під свій кольоровий тип, потрібно спочатку визначитись з ним. Для цього скористатися теорією кольору дизайнера Йоганнеса Іттена, яка на конкретних прикладах пояснює, як поєднуються різні кольори.

Усі кольори, згідно з цією теорією поділяються на теплі, які мають жовту основу та холодні — на синій основі. Для зручності ці відтінки асоціюють з порами року таким чином:

Теплі й темні відтінки з осінню.

Холодні й темні з зимою.

Теплі та світлі з весною.,

Холодні та світлі – з літом.

Згідно з тоном шкіри, кольором очей, природного відтінку волосся людей поділяють на чотири кольорові типи — зиму, весну, літо, осінь.

Які кольори волосся підійдуть до різних кольоротипів

Якщо у вас очі зеленого, світло зеленого, горіхового відтінку чи карі, а тон вашої шкіри теплий та світлий, то такий кольоротип вважають осіннім. Дівчатам та жінками осіннього типу найкраще підійдуть коричневі та руді відтінки волосся.

Коричневий колір має велику та гарну палітру відтінків. Тому жінкам та дівчатам осіннього типу, хто страждає темними колами, краще обрати карамельно-коричневі відтінки, які створюються у техніці балаяж, завдяки чому кола не будуть так помітні.

Якщо у вас бліда, порцелянова шкіра з карими чи горіховими очима. ви за кольоротипом зима. Вам підійде чорний колір, який можна поєднати як з синіми, так і з коричневими підтонами.

Власницям світлої, порцелянової шкіри зі світлими очима (світло зеленими, блакитними), за типом літо, пасують руді відтінки. До зелених очей чудово підійде русяве волосся. Колір потрібно вибирати в холодній гамі — світло-русявий відтінок, попелястий блонд, світлий сріблястий, платиновий блонд, попелястий коричневий.

Платиновий блонд та усі холодні світлі відтінки волосся пасують тим, хто має холодний тон шкіри та блакитні або зелені очі. Холодний блонд ефектно поєднується з зеленими та синіми очима.

Тим, хто належить до теплого кольорового типу весна, власницям світло-блакитних, зелених, синіх очей, а шкіри з ніжно-золотистим або рожево-кремовим відтінком, для фарбування волосся краще використовувати золотисто-жовтий, лляний, бежевий, золотисто-коричневий відтінок, світло-каштановий колір, карамель.

Правильно підібраний колір залежить від багатьох інших факторів.Тому, щоб обрати найкращий відтінок волосся, який підкреслить очі, краще звернутися за допомогою стилістів, які допоможуть обрати найефектніший відтінок.

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