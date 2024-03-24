Как подобрать цвет волос к глазам и своему цветному типу

Выбрать "свой" цвет волос не всегда так просто — определенный оттенок может выглядеть хорошо на подруге, однако не подходит вам.

Очень многое зависит от цвета глаз, тона кожи, цветотипа, одежды.

Как подобрать цвет волос

Чтобы подобрать цвет волос под свой цветовой тип, нужно сначала определиться с ним. Для этого воспользоваться теорией цвета дизайнера Йоханнеса Иттена, которая на конкретных примерах объясняет, как сочетаются разные цвета.

Все цвета, согласно этой теории, делятся на теплые, имеющие желтую основу и холодные — на синей основе. Для удобства эти оттенки ассоциируют с временами года следующим образом:

Тёплые и темные оттенки с осенью.

Холодные и темные с зимой.

Теплые и светлые с весной.

Холодные и светлые – с летом.

Согласно тону кожи, цвету глаз, естественному оттенку волосы людей разделяют на четыре цветных типа — зиму, весну, лето, осень.

Какие цвета волос подойдут к разным цветотипам

Если у вас глаза зеленого, светло-зеленого, орехового оттенка или карие, а тон вашей кожи теплый и светлый, то такой цветотип считают осенним. Девушкам и женщинам осеннего типа лучше всего подойдут коричневые и рыжие оттенки волос.

Коричневый цвет имеет большую и хорошую оттенковую палитру. Поэтому женщинам и девушкам осеннего типа, страдающим темными кругами, лучше выбрать карамельно-коричневые оттенки, которые создаются в технике балаяж, благодаря чему круги не будут так заметны.

Если у вас бледная, фарфоровая кожа с карими или ореховыми глазами. вы по цветотипу зима. Вам подойдет черный цвет, который можно совместить как с синими, так и с коричневыми подтонами.

Обладательницам светлой, фарфоровой кожи со светлыми глазами (светло зелеными, голубыми), по типу лето, подходят рыжие оттенки. К зеленым глазам прекрасно подойдут русые волосы. Цвет нужно выбирать в холодной гамме – светло-русый оттенок, пепельный блонд, светлый серебристый, платиновый блонд, пепельный коричневый.

Платиновый блонд и все холодные светлые оттенки волос подходят тем, кто имеет холодный тон кожи и голубые или зеленые глаза. Холодный блонд эффектно смешивается с зелеными и синими глазами.

Тем, кто принадлежит к теплому цветному типу весна, обладательницам светло-голубых, зеленых, синих глаз, а кожи с нежно-золотистым или розово-кремовым оттенком, для окрашивания волос лучше использовать золотисто-желтый, льняной, бежевый, золотисто-коричневый оттенок, светло-каштановый цвет, карамель.

Правильно подобранный цвет зависит от многих других факторов. Поэтому, чтобы выбрать лучший оттенок волос, который подчеркнет глаза, лучше обратиться с помощью стилистов, которые помогут выбрать самый эффектный оттенок.

Читайте также: