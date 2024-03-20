Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як підібрати стрижку для круглого обличчя, щоб мати молодший вигляд

Як підібрати стрижку для круглого обличчя, щоб мати молодший вигляд

Які стрижки можуть омолодити кругле обличчя / Колаж: ТСН.ua

Кругле обличчя характеризується м'якими, плавними лініями та приблизно однаковою шириною і довжиною.

Власницям круглої форми обличчя важливо підібрати правильну стрижку, яка не лише підкреслить природну красу, але й візуально омолодить образ.

У цій статті ми розглянемо найкращі варіанти стрижок для круглого обличчя, які допоможуть вам мати молодший і привабливіший вигляд.

Для круглого обличчя найкраще підходять асиметричні стрижки з об'ємом на маківці та видовженими пасмами, які візуально витягують силует. Не бійтеся експериментувати з чубчиком – він може стати родзинкою вашого образу та ефективним інструментом у боротьбі за молодість і свіжість обличчя.

Які стрижки пасують круглому обличчю

Подовжений боб з косим чубчиком

Подовжений боб з чубчиком / ©
Подовжений боб з чубчиком

Ця стрижка ідеально підходить для круглого обличчя, адже довгі пасма обрамляють щоки, а косий чубчик надає образу свіжості й молодості. Також можна, щоб кінчики волосся були текстурованими та асиметричними – це додасть зачісці динамічності й легкості.

Каскад з об'ємом на маківці

Каскад з об'ємом на маківці / ©
Каскад з об'ємом на маківці

Багатошарова стрижка каскад з акцентом на об'ємі у верхній частині голови чудово підійде для круглого обличчя. Завдяки градуйованим пасмам різної довжини обличчя набуває візуальної витягнутості та стрункості. Не забудьте про легке філірування кінчиків – воно додасть зачісці невимушеності та грайливості.

Піксі з видовженим чубчиком

Піксі з видовженим чубчиком / ©
Піксі з видовженим чубчиком

Коротка стрижка піксі з асиметричним видовженим чубчиком – безпрограшний варіант для круглого обличчя. Чубчик, зачесаний набік, приховує повноту щік і скронь, а укорочені скроневі зони підкреслюють вилиці. Така зачіска робить образ свіжим, молодіжним і динамічним.

Каре з прямим чубчиком

Каре з прямим чубчиком / ©
Каре з прямим чубчиком

Класичне каре середньої довжини з рівним зрізом і прямим густим чубчиком до брів чудово молодить кругле обличчя. Чубчик приховує широкий лоб, а чіткі лінії стрижки надають образу графічності та структурності. Важливо, щоб кінчики волосся були рівними і блискучими – це додасть зачісці доглянутого вигляду.

Варто пам'ятати, що правильно підібрана стрижка – це не лише данина моді, але й спосіб підкреслити свою природну красу та індивідуальність.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація