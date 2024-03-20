Як підібрати стрижку для круглого обличчя, щоб мати молодший вигляд

Власницям круглої форми обличчя важливо підібрати правильну стрижку, яка не лише підкреслить природну красу, але й візуально омолодить образ.

У цій статті ми розглянемо найкращі варіанти стрижок для круглого обличчя, які допоможуть вам мати молодший і привабливіший вигляд.

Для круглого обличчя найкраще підходять асиметричні стрижки з об'ємом на маківці та видовженими пасмами, які візуально витягують силует. Не бійтеся експериментувати з чубчиком – він може стати родзинкою вашого образу та ефективним інструментом у боротьбі за молодість і свіжість обличчя.

Які стрижки пасують круглому обличчю

Подовжений боб з косим чубчиком

Подовжений боб з чубчиком

Ця стрижка ідеально підходить для круглого обличчя, адже довгі пасма обрамляють щоки, а косий чубчик надає образу свіжості й молодості. Також можна, щоб кінчики волосся були текстурованими та асиметричними – це додасть зачісці динамічності й легкості.

Каскад з об'ємом на маківці

Каскад з об'ємом на маківці

Багатошарова стрижка каскад з акцентом на об'ємі у верхній частині голови чудово підійде для круглого обличчя. Завдяки градуйованим пасмам різної довжини обличчя набуває візуальної витягнутості та стрункості. Не забудьте про легке філірування кінчиків – воно додасть зачісці невимушеності та грайливості.

Піксі з видовженим чубчиком

Піксі з видовженим чубчиком

Коротка стрижка піксі з асиметричним видовженим чубчиком – безпрограшний варіант для круглого обличчя. Чубчик, зачесаний набік, приховує повноту щік і скронь, а укорочені скроневі зони підкреслюють вилиці. Така зачіска робить образ свіжим, молодіжним і динамічним.

Каре з прямим чубчиком

Каре з прямим чубчиком

Класичне каре середньої довжини з рівним зрізом і прямим густим чубчиком до брів чудово молодить кругле обличчя. Чубчик приховує широкий лоб, а чіткі лінії стрижки надають образу графічності та структурності. Важливо, щоб кінчики волосся були рівними і блискучими – це додасть зачісці доглянутого вигляду.

Варто пам'ятати, що правильно підібрана стрижка – це не лише данина моді, але й спосіб підкреслити свою природну красу та індивідуальність.

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