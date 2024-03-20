В Одесі перевели на дистанційку деякі школи і дитсадки: що сталося

В Одесі перевели на дистанційне навчання деякі школи та дитячі садки, що використовують укриття в інших будівлях, відстань до яких перевищує 100 метрів.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Вона наголосила, що останнім часом часто лунають сирени через загрозу балістичного озброєння, на яку слід оперативно реагувати.

"Ухвалюємо рішення вулицями під час тривог не ходити. Будемо використовувати тільки ті укриття, що ближче, ніж 100 метрів до закладу освіти. Це означає, що ті школи та садочки, які використовували укриття на більшій відстані, три дні до канікул працюють дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Власні укриття мають близько 200 закладів освіти. Інші використовують захисні споруди інших будівель, відстань до яких може становити 200-400 метрів. Крім того, дві школи і декілька десятків садочків не мають жодного укриття. Ці заклади певний час працюють дистанційно.

Чиновниця каже, за протягом канікул департамент освіти намагатиметься максимально розмістити класи цих закладів у будівлях шкіл, які мають власні укриття.

"Вся система освіти міста за короткий термін мусить прилаштуватися до нового формату. До когось підселять дитячий садочок. У когось у школі буде ще одна школа. Зі своїми вчителями та розкладом", - розповіла Олена Буйневич.

Як повідомлялося, 15 березня під час тривоги в Одесі пролунали вибухи. Росіяни вдарили балістичними ракетами. Спочатку був один "приліт", а після певної паузи ворог вдарив знову, коли на місці влучання вже були і медики, і рятувальники. Внаслідок удару балістикою загинула 21 людина.

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