Как подобрать стрижку для круглого лица, чтобы выглядеть моложе

Обладательницам круглой формы лица важно подобрать правильную стрижку, которая не только подчеркнет естественную красоту, но и визуально омолодит образ.

В этой статье мы рассмотрим лучшие варианты стрижек для круглого лица, которые помогут вам выглядеть моложе и привлекательнее.

Для круглого лица лучше всего подходят асимметричные стрижки с объемом на макушке и удлиненными прядями, которые визуально вытягивают силуэт. Не бойтесь экспериментировать с челкой – она может стать изюминкой вашего образа и эффективным инструментом в борьбе за молодость и свежесть лица.

Какие стрижки подходят круглому лицу

Удлиненный боб с косой челкой

Удлиненный боб с челкой

Эта стрижка идеально подходит для круглого лица, ведь длинные пряди обрамляют щеки, а косая челка придает образу свежести и молодости. Также можно, чтобы кончики волос были текстурированными и асимметричными – это придаст прическе динамичности и легкости.

Каскад с объемом на макушке

Каскад с объемом на макушке

Многослойная стрижка каскад с акцентом на объеме в верхней части головы отлично подойдет для круглого лица. Благодаря градуированным прядям разной длины лицо приобретает визуальную вытянутость и стройность. Не забудьте о легком филировании кончиков – она придаст прическе непринужденности и игривости.

Пикси с удлиненной челкой

Пикси с удлиненной челкой

Короткая стрижка пикси с ассиметричной удлиненной челкой – беспроигрышный вариант для круглого лица. Челка, зачесанная набок, скрывает полноту щек и висков, а укороченные височные зоны подчеркивают скулы. Такая прическа делает образ свежим, молодежным и динамичным.

Каре с прямой челкой

Каре с прямой челкой

Классическое каре средней длины с ровным срезом и прямой густой челкой до бровей прекрасно молодит круглое лицо. Челка скрывает широкий лоб, а четкие линии стрижки придают образу графичности и структурности. Важно, чтобы кончики волос были ровными и блестящими – это придаст прическе ухоженный вид.

Следует помнить, что правильно подобранная стрижка – это не только дань моде, но и способ подчеркнуть свою природную красоту и индивидуальность.

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