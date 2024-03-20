В Варшаве поляк набросился на украинку: эксклюзивные подробности жуткой истории

Поляки продолжают шокировать Украину. В Варшаве местный таксист пытался бросить молодую девушку на деньги, а когда та отказалась платить заоблачную сумму, угрожал и закрыл украинку в машине. Прохожие тем временем делали вид, что ничего не видят.

TSN.ua удалось связаться с пострадавшей, поэтому все случившиеся 15 марта детали истории рассказала в эксклюзивном сюжете журналистка Виктория Гнатюк.

Польский водитель напал на украинку

Поездка за границу транзитом через Варшаву для 25-летней украинки Кристины закончилась слезами и угрозами местного таксиста-нелегала. Украину всколыхнула история, как поляк набросился на девушку с угрозами и требовал 300 злотых, то есть почти 3000 гривен, за 2 километра поездки. Кристина решила рассказать свою историю публично, чтобы другие девушки не повторяли ее ошибок и не садились к непроверенным, ведь сейчас в Польше много и тех, кто бежал от войны.

Детали поездки

И здесь началось самое интересное. Кристина уточнила, что дорога из Украины в Польшу ей обошлась дешевле, чем 2 километра до варшавской гостиницы с псевдотаксистом, а когда девушка отказалась платить заоблачную сумму за поездку, потому что элементарно не имела при себе столько наличных денег, водитель пытался запугать и замахиваться ударить, умолкла, а потом повез в неизвестном направлении.

Шокирует и то, что пока девушка фактически в центре города стучала в окна и умоляла прохожих о помощи, делали вид, что ничего не видят.

Конфликт подогрелся, потому что в авто ехала украинка?

После этого водитель таки отвез Кристину в гостиницу, выбросил ее вещи на улицу и уехал, деньги на карту принимать не хотел, наличных, понял, что нет. Девушка не исключает, что конфликт мог подогреться тем фактом, что она украинка, хотя и хочет верить, что это не так.

Истории других украинок

После публикации этой истории в своих соцсетях Кристину завалили комментариями и другие женщины, те рассказывают, что в переживших в Польше идентичные ситуации. Где-то такие горе-таксисты чихали даже на то, что женщина сидит в автомобиле с детьми, потому что больше всего деньги.

Почему девушка не обратилась в полицию?

Девушка призналась, заявление в полицию не писала, ведь в Варшаве была проездом. Впрочем, хочет, чтобы эту историю услышали другие украинки и не попадали на такой крючок, а вызвали лишь проверенные сервисы такси, и не боялись говорить. Свою же историю хочет довести до конца, и предостерегает других не вестись на байки работников гостиницы, которые говорят, что в таких случаях полиция бессильна, что собственно и сбило девушку с толку.

Такие случаи в Варшаве регулярны

К слову, водители из официальных такси рассказали девушке, что те, на кого они натолкнулись, настоящая варшавская мафия, пытающаяся людей бросить на деньги.

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