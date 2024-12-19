"Стамбульських угод" ніколи не існувало – Зеленський

Стамбульських угод ніколи не існувало, існував тільки ультиматум РФ по захопленню наших територій.

Кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною без попередніх умов, але з урахуванням територіальних реалій і на основі так званих стамбульських угод. На що президент України Володимир Зеленський відповів, що "стамбульських угод" ніколи не існувало.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Європейської Ради.

"Був ультиматум Російської Федерації в перший же день окупації нашої держави 22 року. І їхні гонці нам показували деталі цього ультиматуму. Цих гонців в Україні немає, вони вже побігли до Росії або за кордон. У будь-якому разі Україна не погодилась на ультиматум Російської Федерації. Вони пробували робити наступні кроки, десь пом’якшувати свої позиції щодо цього ультиматуму. І це були зустрічі, мені здається, у Білорусі й Туреччині. І усі ці зустрічі вони назвали "стамбульськими угодами". Україна нічого не підписувала, жодних угод не існувало. Була відповідь на ультиматуми Російської Федерації", – зазначив він.

За словами Зеленського, Путін – старий фантазер, він живе в своєму акваріумі.

"Стамбульських угод ніколи не існувало. Існував тільки ультиматум РФ по захопленню наших територій", – уточнив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Путіна відморозком після того, як той запропонував Україні "технологічну дуель "Орешніком".