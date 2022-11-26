"Треба готувати населення": експерт про наслідки блекауту

Колишній міністр з питань ЖКГ, а нині – перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в коментарі для ТСН.ua розповів про головні причини затяжного блекауту.

"Ця ситуація, яка відбулась – це дійсно блекаут. Зараз навіть фахівці не до кінця розуміють, що відбулось з системою. Є різні версії, - каже Олексій Кучеренко. - Наскільки мені відомо, мають попрацювати науковці та професійні енергетики, щоб зрозуміти. На мій погляд, самі пошкодження – вони не мали б спричинити таких наслідків, які відбулись. Відбулись певні процеси. Зараз на практиці відпрацьовують, як виходити з такої ситуації. Переконаний, що ворогу не вдасться повністю зруйнувати систему, але з кожним ударом вона буде ставати слабкішою".

Кучеренко підкреслює, що зараз одна з головних задач – не допустити роздратування серед населення. "Населення треба готувати до різних побутових сценаріїв. Людям треба пояснити, що конкретно треба робити, коли два дні немає світла та води. Ніхто до цього не готувався. Головна небезпека – це роздратування", - каже парламентар.

На питання про те, в чому саме проблема, Кучеренко відповів так: "По-перше, не зовсім зрозуміло, що відбулось на АЕС. Чому вони вийшли в режим холодного стану? Там спрацювала автоматика. Вона в першу чергу забезпечує ядерну безпеку. Тобто вимикає при найменшій загрозі. Ми не можемо цим нехтувати, але після такого процесу процес вводу АЕС дуже затягнутий, непростий".

За словами Кучеренка, країна не в змозі повноцінно працювати завдяки лише генераторам.

"Генератори не замінять єдину енергосистему. Точково – так, це допоможе розв'язувати проблему. Наприклад, в приватному будинку. А системи водопостачання та теплопостачання працювати на генераторах не зможуть. Це те, що першочергово повинно бути підключено до електромережі", - резюмує він.

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Сильний російський обстріл України

23 листопада 2022 року російські окупанти завдали чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Ракети Росія запускала з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом росіяни випустили близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». Українська ППО знищила 51 ракету. Ще 5 дронів було ліквідовано на півдні країни.

У результаті ракетного удару в Україні у більшості областей зникло світло, місцями були проблеми із водою і мобільним зв’язком. Одразу в країні було розгорнуто "Пункти незламності".

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