"Надо готовить население": эксперт о последствиях блекаута

Бывший министр по вопросам ЖКХ, а ныне первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.ua рассказал о главных причинах затяжного блэкаута.

"Эта ситуация, которая произошла — это действительно блэкаут. Сейчас даже специалисты не до конца понимают, что произошло с системой. Есть разные версии, — говорит Алексей Кучеренко. — Насколько мне известно, должны поработать ученые и профессиональные энергетики, чтобы понять. На мой взгляд, сами повреждения — они не должны повлечь за собой такие последствия, которые произошли. Произошли определенные процессы. Сейчас на практике отрабатывают, как исходить из такой ситуации. Убежден, что врагу не удастся полностью разрушить систему, но с каждым ударом она будет становиться слабее".

Кучеренко подчеркивает, что сейчас одна из главных задач – не допустить раздражения среди населения. "Население нужно готовить к разным бытовым сценариям. Людям нужно объяснить, что конкретно нужно делать, когда два дня нет света и воды. Никто к этому не готовился. Главная опасность – это раздражение", — говорит парламентарий.

На вопрос о том, в чем именно проблема, Кучеренко ответил так: "Во-первых, не совсем понятно, что произошло на АЭС. Почему они вышли в режим холодного состояния? Там сработала автоматика. Она в первую очередь обеспечивает ядерную безопасность. То есть выключает при малейшей угрозе. Мы не можем этим пренебрегать, но после такого процесса процесс ввода АЭС очень затянут, непрост.

По словам Кучеренко, страна не в состоянии полноценно работать благодаря только генераторам.

"Генераторы не заменят единую энергосистему. Точечно – да, это поможет решать проблему. Например, в частном доме. А системы водоснабжения и теплоснабжения работать на генераторах не смогут. Это то, что в первую очередь должно быть подключено к электросети", — резюмирует он. .

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Сильный российский обстрел Украины

23 ноября 2022 года российские кафиры нанесли очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Ракеты Россия запускала из Волгодонских районов Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

В общей сложности россияне выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». Украинская ПВО уничтожила 51 ракету. Еще 5 дронов были ликвидированы на юге страны.

В результате ракетного удара в Украине в большинстве областей пропал свет, местами были проблемы с водой и мобильной связью. Сразу в стране были развернуты "Пункти незламності".

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