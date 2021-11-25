Яке завтра свято – все про 26 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 26 листопада, церковне свято, що не можна робити

26 листопада 2021 року – п’ятниця. Цього дня в 1901 році у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет, а 1966 року в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція.

До Нового року залишається 35 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

В останню п’ятницю листопада в світі традиційно відбувається найбільший розпродаж під назвою Чорна п’ятниця (Black Friday). Походить ця подія зі Сполучених Штатів Америки і завжди припадає на наступний після Дня подяки день. Ще вночі перед зачиненими дверима американських магазинів шикуються черги людей, які хочуть купити товари з великими знижками. За останні роки Чорна п’ятниця широко розповсюдилася по інших країнах світу.

Цікавий факт – вперше термін “Чорна п’ятниця” був вжитий не на честь грандіозних розпродажів, а в період фінансової кризи в вересні 1969 року. Тоді двоє фінансистів з Волл-стріт, Джей Гулд і Джим Фіск, домовилися закупитися золотом, а в понеділок продати його за завищеною ціною. Проте в п’ятницю про їхню змову дізналися. На це фінансові біржі відреагували різким падінням цін на золото.

26 листопада 2021 року - Всеукраїнський день логіста / Pexels

В останню п’ятницю листопада щорічно святкують Всеукраїнський день логіста. Цього року свято припадає на 26 листопада. Свято неофіційне, проте ви можете привітати всіх людей, які причетні до цієї професії. Логістика пов’язана з ефективним плануванням, контролем і реалізацією переміщення та зберігання різноманітних товарів від пункту А в пункт Б.

26 листопада також святкують Всесвітній день інформації. Свято було засноване Міжнародною академією інформації (це член при департаменті інформації ООН) в 1994 році і припадає на останню п’ятницю листопада. В цей день організовують форуми, ділові зустрічі, конференції, щоб знайти рішення для оптимізації інформаційного потоку.

Яке завтра, 26 листопада, церковне свято

26 листопада - день пам’яті Святителя Івана Златоуста / commons.wikimedia.org

26 листопада за релігійним календарем – день пам’яті Святителя Івана Златоуста. Він був святим проповідником, учителем, цілителем душ, заступником бідняків і знедолених. Також відомо, що Іван Златоуст був одним із засновників Константинопольського патріархату. Святителя називали вкрай багатогранною особистістю, адже він виступав оратором, був адвокатом, а також часто розповідав всім охочим про релігію. Нині Івана Златоуста було внесено в список трьох Отців Церкви Православ’я.

Доля Святителя Івана Златоуста була досить важкою. Наприклад, його звинуватили у чаклунстві, за що повністю ізолювали від людей. Проте, ніякі проблеми не змогли зламати Івана.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 листопада

Які завтра іменини: Антон (Антонін), Никифор, Іван, Герман, Манефа.

Талісманом людей, народжених 26 листопада, є яшма. З грецького назва переводиться як “строкатий камінь”. І саме за різнокольоровість яшму цінують в усьому світі. В древності яшму наділяли магічними властивостями. Наприклад, вважали, що вона вміє притягувати позитивну енергію.

Цього дня народилися:

1607 рік – Джон Гарвард, англійський місіонер, на честь якого назвали Гарвардський університет;

1806 рік – поет, перекладач, громадський діяч Пилип Морачевський;

1844 рік – фольклорист Олександр Боровиковський;

1877 рік – живописець Матвій Донцов;

1888 рік – анархо-комуніст, керівник повстанських загонів Нестор Махно;

1894 рік – американський математик, засновник кібернетики Норберт Вінер;

1899 рік – українська поетеса Лідія Могилянська;

1934 рік – публіцист, письменник, поет, член Української Гельсінської групи Юрій Литвин;

1939 рік – американська співачка Тіна Тернер;

1963 рік – український політичний діяч Андрій Шкіль;

1965 рік – доктор філологічних наук, ексміністр освіти України Сергій Квіт;

1975 рік – гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор Олег Косяк.

Що не можна робити в цей день

26 листопада намагалися не йти на авантюри.

Якщо на дорозі ви знайдете гроші, не варто залишати їх собі, краще віддати на благодійність або жебракові.

26 листопада не можна намовляти на ближнього, говорити неправду, марно базікати.

Народні прикмети і традиції 26 листопада

26 листопада вдень снігова буря, значить вночі буде мороз / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: до вечора затих поривчастий вітер – днями чекайте на потепління;

26 листопада вдень снігова буря, значить вночі буде мороз;

випало багато снігу – наступного року буде урожай зернових;

26 листопада на небі яскраво мерехтять зірки, значить чекайте на вітряну і снігову погоду.

У народі часто говорили, що на Златоуста природа вже починає засипати, землю часто вкриває сніг, а тому можна чекати початку зими.

Пам’ятні дати 26 листопада

26 листопада 2020 у застосунку "Дія" запустили реєстр виборців

Цього дня рік тому у Гданську назвали сквер на честь генерала армії УНР, а у застосунку "Дія" запустили реєстр виборців.

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 листопада: