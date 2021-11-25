Яке завтра свято – все про 26 листопада, церковне свято, що не можна робити

26 листопада 2021 року – п’ятниця. Цього дня в 1901 році у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет, а 1966 року в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція.
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Яке завтра свято в Україні і світі
В останню п’ятницю листопада в світі традиційно відбувається найбільший розпродаж під назвою Чорна п’ятниця (Black Friday). Походить ця подія зі Сполучених Штатів Америки і завжди припадає на наступний після Дня подяки день. Ще вночі перед зачиненими дверима американських магазинів шикуються черги людей, які хочуть купити товари з великими знижками. За останні роки Чорна п’ятниця широко розповсюдилася по інших країнах світу.
Цікавий факт – вперше термін “Чорна п’ятниця” був вжитий не на честь грандіозних розпродажів, а в період фінансової кризи в вересні 1969 року. Тоді двоє фінансистів з Волл-стріт, Джей Гулд і Джим Фіск, домовилися закупитися золотом, а в понеділок продати його за завищеною ціною. Проте в п’ятницю про їхню змову дізналися. На це фінансові біржі відреагували різким падінням цін на золото.
В останню п’ятницю листопада щорічно святкують Всеукраїнський день логіста. Цього року свято припадає на 26 листопада. Свято неофіційне, проте ви можете привітати всіх людей, які причетні до цієї професії. Логістика пов’язана з ефективним плануванням, контролем і реалізацією переміщення та зберігання різноманітних товарів від пункту А в пункт Б.
26 листопада також святкують Всесвітній день інформації. Свято було засноване Міжнародною академією інформації (це член при департаменті інформації ООН) в 1994 році і припадає на останню п’ятницю листопада. В цей день організовують форуми, ділові зустрічі, конференції, щоб знайти рішення для оптимізації інформаційного потоку.
Яке завтра, 26 листопада, церковне свято
26 листопада за релігійним календарем – день пам’яті Святителя Івана Златоуста. Він був святим проповідником, учителем, цілителем душ, заступником бідняків і знедолених. Також відомо, що Іван Златоуст був одним із засновників Константинопольського патріархату. Святителя називали вкрай багатогранною особистістю, адже він виступав оратором, був адвокатом, а також часто розповідав всім охочим про релігію. Нині Івана Златоуста було внесено в список трьох Отців Церкви Православ’я.
Доля Святителя Івана Златоуста була досить важкою. Наприклад, його звинуватили у чаклунстві, за що повністю ізолювали від людей. Проте, ніякі проблеми не змогли зламати Івана.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 листопада
Які завтра іменини: Антон (Антонін), Никифор, Іван, Герман, Манефа.
Талісманом людей, народжених 26 листопада, є яшма. З грецького назва переводиться як “строкатий камінь”. І саме за різнокольоровість яшму цінують в усьому світі. В древності яшму наділяли магічними властивостями. Наприклад, вважали, що вона вміє притягувати позитивну енергію.
Цього дня народилися:
- 1607 рік – Джон Гарвард, англійський місіонер, на честь якого назвали Гарвардський університет;
- 1806 рік – поет, перекладач, громадський діяч Пилип Морачевський;
- 1844 рік – фольклорист Олександр Боровиковський;
- 1877 рік – живописець Матвій Донцов;
- 1888 рік – анархо-комуніст, керівник повстанських загонів Нестор Махно;
- 1894 рік – американський математик, засновник кібернетики Норберт Вінер;
- 1899 рік – українська поетеса Лідія Могилянська;
- 1934 рік – публіцист, письменник, поет, член Української Гельсінської групи Юрій Литвин;
- 1939 рік – американська співачка Тіна Тернер;
- 1963 рік – український політичний діяч Андрій Шкіль;
- 1965 рік – доктор філологічних наук, ексміністр освіти України Сергій Квіт;
- 1975 рік – гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор Олег Косяк.
Що не можна робити в цей день
- 26 листопада намагалися не йти на авантюри.
- Якщо на дорозі ви знайдете гроші, не варто залишати їх собі, краще віддати на благодійність або жебракові.
- 26 листопада не можна намовляти на ближнього, говорити неправду, марно базікати.
Народні прикмети і традиції 26 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: до вечора затих поривчастий вітер – днями чекайте на потепління;
- 26 листопада вдень снігова буря, значить вночі буде мороз;
- випало багато снігу – наступного року буде урожай зернових;
- 26 листопада на небі яскраво мерехтять зірки, значить чекайте на вітряну і снігову погоду.
У народі часто говорили, що на Златоуста природа вже починає засипати, землю часто вкриває сніг, а тому можна чекати початку зими.
Пам’ятні дати 26 листопада
Цього дня рік тому у Гданську назвали сквер на честь генерала армії УНР, а у застосунку "Дія" запустили реєстр виборців.
Календар важливих подій в Україні та світі за 26 листопада:
- 1890 рік – в місті Боржомі (Грузія) запустили промисловий розлив однойменної води;
- 1901 рік – у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;
- 1917 рік – у Києві під час засідання Генерального секретаріату було затверджено статут “вільного козацтва”;
- 1939 рік – СРСР порушує пакт про ненапад на Фінляндію, що спровокувало початок Зимової війни;
- 1966 рік – в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція;
- 1970 рік – в місті Баро (Гваделупа) пройшла рекордна злива;
- 1977 рік – у Львові відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;
- 2005 рік – в Україні запровадили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років (він припадає на останню суботу листопада).