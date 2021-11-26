Яке завтра свято – все про 27 листопада, церковне свято, що не можна робити

27 листопада 2021 року – субота. Цього дня 1806 року Наполеон I оголошує початок Континентальної блокади Великої Британії, коли європейським країнам заборонялось вести торгівлю з цією країною, а в 1918 році в Києві відбулося перше установче Спільне засідання Української Академії Наук.
До Нового року залишається 34 дні.
Яке завтра свято в Україні і світі
Четверта субота листопада в Україні – день пам’яті жертв голодоморів. Цього року він припадає на 27 листопада. Ця пам’ятна дата нагадує всім українцям жахливі події, що пов'язані з геноцидом українського народу, які мали місце в 1921-1923 роки, 1932-1933 роки та 1946-1947 роки. Наймасовішим і найжахливішим Голодомором вважається період 1932-1933 роки, коли від штучно створеного та планомірного голоду померло близько 7 мільйонів людей. Цього дня загиблі вшановуються хвилиною мовчання, а у всій Україні проходить акція “Запали свічку пам’яті”.
27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук (НАНУ). Її засновником вважають гетьмана Скоропадського, а сама подія сталася 1918 року під час установчих Спільних зборів. Першим президентом обрали геохіміка і вченого-геолога Вернадського.
У світі 27 листопада святкують Міжнародний день системного інженера. Ця людина займається встановленням внутрішньої мережі комп’ютерного обладнання, а також допомагає співробітникам компанії правильно користуватися програмним забезпеченням. Тому працюють на такій роботі лише люди з математичним складом розуму й розвиненими комунікаційними даними. Обов’язково привітайте друзів, рідних і знайомих з професійним святом.
Щорічно після проведення розпродажу “Чорна п’ятниця” в світі святкують День без покупок. Цього року він припадає на 27 листопада. Вперше його відсвяткували 1992 року в Канаді, а засновником вважається спеціаліст із реклами, Тед Дейві. Весь світ приєднався до події через 5 років після її створення. На відміну від Чорної п’ятниці, цей день є справжнім протестом проти рекламного нав’язування до надмірного споживання різноманітних товарів.
Яке завтра, 27 листопада, церковне свято
27 листопада за релігійним календарем – День пам’яті святого апостола Пилипа. Його вважають наймолодшим учнем Христа. Він займався вивченням Святого Письма та проповідуванням Євангелії у Скіфії і Фригії. Люди шанували святого апостола ще за його життя, адже він вмів творити справжні чудеса. Наприклад, відомий випадок, коли Пилип воскресив з мертвих немовля.
Приєднався до християнства Пилип після того, як побачив воскресіння Христа. Він одразу пішов в народ, розповідати про Ісуса і зцілювати хворих. Часто його рятували від рук єретиків та жорстоких правителів лише слово Боже і справжня віра.
Разом із Варфоломієм святий Пилип зцілив у Єраполісі багатьох людей. Серед них була дружина антипата, яку вкусила отруйна змія. Після дива жінка повірила в Христа і розповіла про все чоловікові. Антипат злякався, що віра буде розповсюджуватися містом, і тому звелів спалити помешкання, де проживали святі. Помер Пилип в страшних муках, а на місці його смерті виросла виноградна лоза.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 листопада
Які завтра іменини: Олексій, Пилип, Аристарх, Михайло, Микола, Григорій, Сергій, Порифій, Олександр, Гаврило, Констянтин, Василь, Дмитро, Георгій, Віктор, Федір, Петро, Анна.
Талісманом людей, народжених 27 листопада, є рубін. Назва дорогоцінного каменю походить від латинської мови і означає “червоний”. Вважається, що рубіни наділені вогненною природою, а також вміють розбудити у своєму власникові тягу до великого.
В цей день народилися:
- 1701 рік – метеоролог, геолог, астроном Андрес Цельсій;
- 1863 рік – українська письменниця Ольга Кобилянська;
- 1899 рік – скульпторка Єлисавета Скоропадська;
- 1901 рік – український поет Михайло Орест;
- 1918 рік – український вчений у галузі металургії, зварювальних процесів Борис Патон;
- 1926 рік – український письменник-фантаст Олесь Бердник;
- 1940 рік – китайський і американський актор Брюс Лі.
Що не можна робити цього дня
- 27 листопада не можна лютувати, сперечатися і сваритися.
- Не варто починати нових справ, тому що фінансова фортуна буде не на вашій стороні.
Народні прикмети і традиції 27 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо ясний, то наступний рік буде неврожайним;
- 27 листопада йде сильний сніг – до тривалих дощів;
- якщо на деревах голосно каркають ворони, чекайте відлигу;
- 27 листопада дерева покрилися інеєм, буде врожай наступного року.
В народі цей день часто називали “Пилипівка”. Саме 27 листопада починається Різдвяний піст. Цього дня люди обов’язково йшли до церкви, а після – роздавали милостиню біднякам. Незаміжній дівчині потрібно було 27 листопада помолитися, щоб вийти заміж вже наступного року.
Пам’ятні дати 27 листопада
Цього дня рік тому в Укрзалізниці вирішують відновити продаж печива і чаю у вагонах, а Дональд Трамп стверджує, що покине Білий дім, якщо колегія виборців проголосує за Джо Байдена.
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 листопада:
- 1095 рік – починається перший Хрестовий похід, його проголошує Папа Римський Урбан II;
- 1620 рік – біля берегів Америки висаджуються пілігрими;
- 1806 рік – Наполеон I оголошує початок Континентальної блокади Великобританії, коли європейським країнам заборонялось вести торгівлю з цією країною;
- 1893 рік – у Львові відбувається прем’єра п’єси Івана Франка “Украдене щастя”;
- 1895 рік – Альфред Нобель підписує заповіт, в якому віддає все своє майно фонду Нобелівської премії;
- 1918 рік – відбулося перше установче Спільне засідання Української Академії Наук;
- 1928 рік – в Одесі створена перша в СРСР машинно-тракторна станція;
- 1952 рік – львівський трамвай вирушає у свій перший рейс;
- 1971 рік – радянська автоматична станція “Марс-2” робить посадку на Марсі.