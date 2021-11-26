Яке завтра свято – все про 27 листопада, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 27 листопада, церковне свято, що не можна робити

27 листопада 2021 року – субота. Цього дня 1806 року Наполеон I оголошує початок Континентальної блокади Великої Британії, коли європейським країнам заборонялось вести торгівлю з цією країною, а в 1918 році в Києві відбулося перше установче Спільне засідання Української Академії Наук.

До Нового року залишається 34 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

Четверта субота листопада в Україні – день пам’яті жертв голодоморів. Цього року він припадає на 27 листопада. Ця пам’ятна дата нагадує всім українцям жахливі події, що пов'язані з геноцидом українського народу, які мали місце в 1921-1923 роки, 1932-1933 роки та 1946-1947 роки. Наймасовішим і найжахливішим Голодомором вважається період 1932-1933 роки, коли від штучно створеного та планомірного голоду померло близько 7 мільйонів людей. Цього дня загиблі вшановуються хвилиною мовчання, а у всій Україні проходить акція “Запали свічку пам’яті”.

27 листопада 2021 року - День пам'яті жертв голодоморів / Pexels

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук (НАНУ). Її засновником вважають гетьмана Скоропадського, а сама подія сталася 1918 року під час установчих Спільних зборів. Першим президентом обрали геохіміка і вченого-геолога Вернадського.

У світі 27 листопада святкують Міжнародний день системного інженера. Ця людина займається встановленням внутрішньої мережі комп’ютерного обладнання, а також допомагає співробітникам компанії правильно користуватися програмним забезпеченням. Тому працюють на такій роботі лише люди з математичним складом розуму й розвиненими комунікаційними даними. Обов’язково привітайте друзів, рідних і знайомих з професійним святом.

Щорічно після проведення розпродажу “Чорна п’ятниця” в світі святкують День без покупок. Цього року він припадає на 27 листопада. Вперше його відсвяткували 1992 року в Канаді, а засновником вважається спеціаліст із реклами, Тед Дейві. Весь світ приєднався до події через 5 років після її створення. На відміну від Чорної п’ятниці, цей день є справжнім протестом проти рекламного нав’язування до надмірного споживання різноманітних товарів.

Яке завтра, 27 листопада, церковне свято

27 листопада - день пам'яті святого апостола Пилипа / commons.wikimedia.org

27 листопада за релігійним календарем – День пам’яті святого апостола Пилипа. Його вважають наймолодшим учнем Христа. Він займався вивченням Святого Письма та проповідуванням Євангелії у Скіфії і Фригії. Люди шанували святого апостола ще за його життя, адже він вмів творити справжні чудеса. Наприклад, відомий випадок, коли Пилип воскресив з мертвих немовля.

Приєднався до християнства Пилип після того, як побачив воскресіння Христа. Він одразу пішов в народ, розповідати про Ісуса і зцілювати хворих. Часто його рятували від рук єретиків та жорстоких правителів лише слово Боже і справжня віра.

Разом із Варфоломієм святий Пилип зцілив у Єраполісі багатьох людей. Серед них була дружина антипата, яку вкусила отруйна змія. Після дива жінка повірила в Христа і розповіла про все чоловікові. Антипат злякався, що віра буде розповсюджуватися містом, і тому звелів спалити помешкання, де проживали святі. Помер Пилип в страшних муках, а на місці його смерті виросла виноградна лоза.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 листопада

Які завтра іменини: Олексій, Пилип, Аристарх, Михайло, Микола, Григорій, Сергій, Порифій, Олександр, Гаврило, Констянтин, Василь, Дмитро, Георгій, Віктор, Федір, Петро, Анна.

Талісманом людей, народжених 27 листопада, є рубін. Назва дорогоцінного каменю походить від латинської мови і означає “червоний”. Вважається, що рубіни наділені вогненною природою, а також вміють розбудити у своєму власникові тягу до великого.

В цей день народилися:

1701 рік – метеоролог, геолог, астроном Андрес Цельсій;

1863 рік – українська письменниця Ольга Кобилянська;

1899 рік – скульпторка Єлисавета Скоропадська;

1901 рік – український поет Михайло Орест;

1918 рік – український вчений у галузі металургії, зварювальних процесів Борис Патон;

1926 рік – український письменник-фантаст Олесь Бердник;

1940 рік – китайський і американський актор Брюс Лі.

Що не можна робити цього дня

27 листопада не можна лютувати, сперечатися і сваритися.

Не варто починати нових справ, тому що фінансова фортуна буде не на вашій стороні.

Народні прикмети і традиції 27 листопада

27 листопада йде сильний сніг – до тривалих дощів / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо ясний, то наступний рік буде неврожайним;

27 листопада йде сильний сніг – до тривалих дощів;

якщо на деревах голосно каркають ворони, чекайте відлигу;

27 листопада дерева покрилися інеєм, буде врожай наступного року.

В народі цей день часто називали “Пилипівка”. Саме 27 листопада починається Різдвяний піст. Цього дня люди обов’язково йшли до церкви, а після – роздавали милостиню біднякам. Незаміжній дівчині потрібно було 27 листопада помолитися, щоб вийти заміж вже наступного року.

Пам’ятні дати 27 листопада

27 листопада 2020 року в Укрзалізниці вирішують відновити продаж печива і чаю у вагонах / pixabay.com

Цього дня рік тому в Укрзалізниці вирішують відновити продаж печива і чаю у вагонах, а Дональд Трамп стверджує, що покине Білий дім, якщо колегія виборців проголосує за Джо Байдена.

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 листопада: