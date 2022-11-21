Таропрогноз на 21-27 листопада 2022: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовіччі і були тоді чимось середнім між грою у бридж та інтелектуальною енциклопедією символів, проте популярними вони стали після 1910 року і публікації найпопулярнішою нині колоди карт Таро - Райдера-Вейта. Зараз більшість колод Таро, якби химерно вони не були б намальовані, вони мають у своїй основі саме цю колоду сторічної давнини.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 21-27 листопада 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта свідчить про співчуття, м'якість, усвідомлення почуттів, образне мислення, безмежну любов, доброту і розуміння, гармонію почуттів, роботу з пригніченими емоціями, бажання допомогти тим, кому не щастить, погляд всередину себе, мудрість, цілительську силу.

Ця карта розповідає, що зараз або у найближчому майбутньому на перший план вийде потреба в емоційному розумінні. Але зараз у вас всередині є сили, які допоможуть зрозуміти чужі відчуття, проявити співчуття та безмежно когось полюбити.

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До вас нині тягнуться люди, яким необхідна підтримка. Також варто замислитися над своїми почуттями до інших людей. Можливо, саме вони заважають побачити істину суть речей.

Ви скоро позбудетесь від всіх образ. Будьте терплячі до інших людей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте за відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будете обережними - занадто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує любов і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу і на інші точки зору.

Зараз всі шанси Всесвіту - на вашому боці.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж кубків"

Ця карта повідомляє про душевні пориви, чуттєвість та сприйнятливість. Зараз потрібно у справах демонструвати свої почуття, довіряти своїй інтуїції, йти за творчими ідеями та прощати інших людей.

Ця карта підказує про початок чогось нового, але варто бути обережними. Нині потрібно додати більше творчості у ваше життя. Пориньте головою у справи та отримайте значний результат.

Також помізкуйте над тим, що ви вносите в свою справу та якого результату очікуєте. Трішки сміливих фантазій вам не завадить.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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