Церковне свято 27 листопада - кому моляться віряни, прикмети дня

Православне свято 27 листопада - день пам'яті святого апостола Пилипа

27 листопада вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. Що нам відомо про цей день?

Апостол Пилип входив в число 12 апостолів, разом з апостолами Андрієм та Петром. Ще в ранній юності його віддали вчитися, де він дізнався про прихід Месії і всім серцем захотів зустрітися з ним. Коли перед ним з'явився Іоанн Предтеча, то Пилип без роздумів покинув свою сім'ю і став учнем Христа.

Читав свої проповіді апостол Пилип в Африці та Азії. Та зробив чимало чудес за своє життя. Наприклад, одного разу в Греції він зустрівся з єврейським первосвященником, який хотів його вбити, але не зміг, тому що осліп. Однак найважливішим діянням Пилипа було звернення в християнство Ефіопії (нині Нубія). Помер апостол мученицькою смертю на хресті.

Церковний календар на 27 листопада: відео

Народні прикмети

Вранці іній — на хороший врожай вівса.

Йде сніг — в травні буде гарна погода.

Тепла погода — наступний рік буде неврожайним.

Каркають ворони — чекайте на відлигу.

Що не можна робити 27 листопада

Не випускати худобу, тому що її можуть з'їсти вовки. Здавна вважалося, що в цей період звірі особливо голодні і виходять на полювання.

Не ходіть в ліс без гострої потреби.

Краще взагалі сьогодні не виходити з дому.

Що можна робити вірянам

Селяни раніше з радістю зустрічали 27 листопада. Адже вже давно закінчувався збір врожаю в полі і на городі, тому можна було веселитися, відпочивати та готувати смачні страви. Вважалося, що цього дня потрібно добре поїсти, адже вже наступного починається Різдвяний піст.

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