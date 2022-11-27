Астрологічний прогноз на 27 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна розпочинати реалізацію будь-яких – зокрема й побутових – проєктів. Головне – робити все відповідно до заздалегідь складеного плану і не ризикувати: такі дії навряд чи виправдають себе. У фінансовому плані час сприятиме тим, хто вміє задовольнятися необхідним та не витрачати гроші на те, без чого можна обійтися.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, салатний, колір молодої трави.

Щасливий камінь дня: зелений нефрит.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: від будь-яких хірургічних операцій та медичних процедур, навіть якщо вони здаються абсолютно безневинними, краще відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому необхідно взяти до уваги інформацію, яку вони несуть.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитися.

Афоризм дня: "Інформація в чистому вигляді – це не знання, справжнє джерело знань – це досвід" (Альберт Ейнштейн).

Ангел-охоронець дня: Гофус – дарує людям любов і пристрасть.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги, а також віднаджувати від домівки неприємних людей.

Табу дня: не можна завдавати шкоди рослинам, зокрема кімнатним квітам.

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