Астрологический прогноз на 27 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно приступать к реализации любых – в том числе и бытовых – проектов. Главное, делать все в соответствии с заранее составленных планом и не рисковать – такие действия вряд ли оправдают себя. В финансовом плане время будет благоприятствовать тем, кто умеет довольствоваться необходимым и не тратить деньги на то, без чего можно обойтись.
Символ дня: древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: изумрудный, салатный, цвет молодой травы.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: от любых хирургических операций и медицинских процедур, даже если они кажутся совершенно безобидными, лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо принять во внимание информацию, которую они несут.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Афоризм дня: "Информация в чистом виде – это не знание, настоящий источник знаний – это опыт" (Альберт Эйнштейн).
Ангел-хранитель дня: Гофус – дарит людям любовь и страсть.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также отваживать от дома неприятных людей.
Табу дня: нельзя наносить вред растениям, в том числе и комнатным цветам.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на декабрь 2022 года
- Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года
- Любовный гороскоп на декабрь 2022 года
- Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 26-27 ноября
- Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть внимательным к информации