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Астрологический прогноз на 27 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
24к
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 27 ноября

Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно приступать к реализации любых – в том числе и бытовых – проектов. Главное, делать все в соответствии с заранее составленных планом и не рисковать – такие действия вряд ли оправдают себя. В финансовом плане время будет благоприятствовать тем, кто умеет довольствоваться необходимым и не тратить деньги на то, без чего можно обойтись. 

Символ дня: древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, салатный, цвет молодой травы. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: от любых хирургических операций и медицинских процедур, даже если они кажутся совершенно безобидными, лучше отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо принять во внимание информацию, которую они несут. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Афоризм дня: "Информация в чистом виде – это не знание, настоящий источник знаний – это опыт" (Альберт Эйнштейн). 

Ангел-хранитель дня: Гофус – дарит людям любовь и страсть. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также отваживать от дома неприятных людей. 

Табу дня: нельзя наносить вред растениям, в том числе и комнатным цветам. 

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Дата публикации
Просмотры
24к
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