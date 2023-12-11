Динамо – Оболонь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 17-го туру чемпіонату України з футболу.

У понеділок, 11 грудня, "Динамо" та "Оболонь" зустрінуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Столичне дербі відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Поєдинок розпочнеться о 15:00.

"Динамо" підходить до цього матчу на шостому місці в УПЛ, маючи 25 очок після 13 зіграних зустрічей. "Оболонь" розташовується на 12-й позиції з 14 балами після 15 поєдинків.

"Біло-сині" здобули три поспіль перемоги в чемпіонаті України після відходу Мірчі Луческу з посади головного тренера. Посеред минулого тижня команда Олександра Шовковського здолала "Металіст 1925" (4:2) у перенесеному матчі 3-го туру УПЛ.

"Оболонь" минулого туру зіграла внічию з "Колосом" (0:0). "Пивовари" не змогли виграти жодного з останніх п'яти матчів у чемпіонаті України.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Оболонь" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

"Чорноморець" вирвав перемогу над "Колосом" і перервав свою жахливу серію в УПЛ (відео)

"Рух" не втримав перемогу над "Ворсклою", але обійшов "Динамо" в таблиці УПЛ (відео)

"Кривбас" втратив перемогу над "Зорею", але пішов на зимову паузу лідером УПЛ (відео)