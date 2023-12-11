Динамо – Оболонь: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В понедельник, 11 декабря, "Динамо" и "Оболонь" встретятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Столичное дерби пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок начнется в 15:00.

"Динамо" подходит к этому матчу на шестом месте в УПЛ, имея 25 очков после 13 сыгранных встреч. "Оболонь" размещается на 12-й позиции с 14 баллами после 15 поединков.

"Бело-синие" одержали три подряд победы в чемпионате Украины после ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера. Посреди прошлой недели команда Александра Шовковского одолела "Металлист 1925" (4:2) в перенесенном матче 3-го тура УПЛ.

"Оболонь" в прошлом туре сыграла вничью с "Колосом" (0:0). "Пивовары" не смогли выиграть ни одного из последних пяти матчей в чемпионате Украины.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Оболонь" из Youtube-канала FootballHub.

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