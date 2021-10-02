Динамо - Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Гранди українського футболу з'ясовуватимуть сильнішого в поєдинку національного чемпіонату.

У неділю, 3 жовтня, в центральному матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги зійдуться київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Класичне українське дербі відбудеться на столичному "Олімпійському". Початок поєдинку - о 19:30.

Дивіться матч "Динамо" - "Шахтар" у прямому ефірі на телеканалі 2+2 та онлайн на ТСН Проспорт.

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Після 9 турів "Динамо" лідирує в таблиці УПЛ з 25 очками.

"Шахтар" посідає другу позицію та відстає від киян на 3 бали.

В 11-му турі УПЛ, який відбудеться після паузи на ігри національних збірних, "біло-сині" 16 жовтня проведуть виїзну гру зі "Львовом", а "гірники" днем раніше приймуть луганську "Зорю".

Нагадаємо, 22 вересня "гірники" та "біло-сині" зустрічалися в Суперкубку України. Донецький клуб розгромно переміг (3:0) і став володарем трофею.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

10 тур Неділя, 3 жовтня / 19:30

Київ. НСК "Олімпійський"

ТВ-трансляція - 2+2 СТАТИСТИКА МАТЧУ

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