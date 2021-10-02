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Динамо - Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Динамо - Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Гранды украинского футбола будут выяснять сильнейшего в поединке национального чемпионата.

В воскресенье, 3 октября, в центральном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги сойдутся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Классическое украинское дерби состоится на столичном "Олимпийском". Начало поединка - в 19:30.

Смотрите матч "Динамо" - "Шахтер" в прямом эфире на телеканале 2+2 и онлайн на ТСН Проспорт.

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  • После 9 туров "Динамо" лидирует в таблице УПЛ с 25 очками.
  • "Шахтер" занимает вторую позицию и отстает от киевлян на 3 балла.
  • В 11-м туре УПЛ, который состоится после паузы на игры национальных сборных, "бело-синие" 16 октября проведут выездную игру со "Львовом", а "горняки" днем ранее примут луганскую "Зарю".

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб разгромно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
10 тур
Динамо Киев

Воскресенье, 3 октября / 19:30
Киев. НСК "Олимпийский"
ТВ-трансляция - 2+2

 Шахтер
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