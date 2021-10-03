Учасниця "Танців" Джамала про стосунки з партнером: "Він мене довів до сліз"

Учасниця "Танців" Джамала про стосунки з партнером: "Він мене довів до сліз"

Джамала разом з Антоном Нестерком станцювали танго.

У п'ятому ефірі "Танців з зірками" співачка Джамала розповіла, які в неї склались стосунки з її партнером.

Зірка говорить, що іноді вони з Антоном сваряться. А бувало й таке, що Джамала плакала на репетиціях. Та все ж таки, партнери по танцю довіряють одне одному.

Джамала та Антон Нестерко / instagram.com/tanci1plus1

"Ми сваримося, сперечаємося, але ми довіряємо одне одному. Він буває дуже злий, а коли він злий, я його боюся. Якось я йому сказала, що більше вже не можу. Він дав мені 15 хвилин, щоб відпочити. Я тоді заплакала, скала йому, що він мене довів до сліз. А він усього лиш відповів, що не бачив", - поділилась Джамала.

Однак, Антон лише хоче, аби вони викладались на повну та показали глядачам, що вони можуть добре танцювати.

"У нас є одна ціль - максимально зробити наш танець таким, щоб він міг бути на першому місці", - заявив хореограф.

До слова, у п'ятому прямому ефірі Джамала у зворушливому образі з італійського фільму "Запах жінки" виконала танго.

Судді оцінили її виступ у 29 балів.

Нагадаємо, раніше суддя шоу Катерина Кухар назвала потенційних переможців. Також знаменитість поділилася, чи не ревнує її чоловік до Макса Чмерковського.

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