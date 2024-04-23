Два українських арбітри працюватимуть на матчах Євро-2024

Микола Балакін та Олександр Беркут потрапили списку рефері чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.

Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут будуть працювати на матчах Євро-2024 з футболу.

Список суддів, які вирушать на майбутню континентальну першість, опублікував офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що Балакін та Беркут на поєдинках чемпіонату Європи претендуватимуть на роль четвертого або резервного рефері.

Загалом на Євро-2024 працюватимуть 18 головних арбітрів: Артур Соареш Діаш (Португалія), Хесус Хіль Мансано (Іспанія), Марко Гуїда (Італія), Іштван Ковач (Румунія), Іван Кружляк (Словаччина), Франсуа Летексьє (Франція), Денні Маккелі (Нідерланди), Шимон Марциняк (Польща), Халіл Умут Мелер (Туреччина), Глен Нюберг (Швеція), Майкл Олівер (Англія), Даніеле Орсато (Італія), Сандро Шерер (Швейцарія), Даніель Зіберт (Німеччина), Ентоні Тейлор (Англія), Клеман Тюрпен (Франція), Славко Вінчич (Словенія), Фелікс Цвайєр (Німеччина).

Фінальний турнір Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

До 1/8 фіналу континентального турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Українська збірна вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Найбільш успішним для "синьо-жовтих" було попереднє Євро-2020, де наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

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