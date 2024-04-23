Два украинских арбитра будут работать на матчах Евро-2024

Николай Балакин и Александр Беркут попали в список рефери чемпионата Европы-2024 в Германии.

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на матчах Евро-2024 по футболу.

Список судей, которые отправятся на будущее континентальное первенство, опубликовал официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что Балакин и Беркут на матчах чемпионата Европы будут претендовать на роль четвертого или резервного рефери.

Всего на Евро-2024 будут работать 18 главных арбитров: Артур Соареш Диаш (Португалия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Марко Гуида (Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Франсуа Летексье (Француа) (Нидерланды), Шимон Марциняк (Польша), Халил Умут Меллер (Турция), Глен Нюберг (Швеция), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Сандро Шерер (Швейцария), Даниэль Зиберт (Германия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Славко Винчич (Словения), Феликс Цвайер (Германия).

Финальный турнир Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

В 1/8 финала континентального турнира выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Украинская сборная в четвертый раз подряд выступит на чемпионате Европы по футболу. Наиболее успешным для "сине-желтых" было предыдущее Евро-2020, где наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

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