Іспанія – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 15 червня у Берліні, початок – о 19:00 за київським часом.

У суботу, 15 червня, збірні Іспанії та Хорватії зустрінуться в матчі першого туру групи В фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на Олімпійському стадіоні у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

В іншому матчі стартового туру квартету В поміряються силами Італія та Албанія. Цю гру також заплановано на 15 червня, початок – о 22:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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Де дивитися матч Іспанія – Хорватія

В Україні поєдинок між іспанською та хорватською збірними ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Хорватія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Хорватія

У прийдешньому матчі букмекери віддають перевагу "Червоній фурії". На перемогу іспанців можна поставити з коефіцієнтом 1,96. Нічия – 3,45. Виграш хорватів – 4,25.

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