Олімпіада-2022: хто виграв медалі 10 лютого

Україна завершила черговий день без нагород.

У четвер, 10 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно вісім комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у шостий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 10 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна була представлена у гірськолижному спорті, лижних гонках, фігурному катанні, скелетоні, бобслеї, стрибків з трампліну, фристайлі та санному спорті.

Сноуборд. Жінки. Хаф-пайп

1. Хлоя Кім (США) – 94,00

2. Керо Кастельє (Іспанія) – 90,25

3. Сена Томіта (Японія) – 88,25

Сноуборд. Чоловіки. Крос. Великий фінал

1. Алессандро Хеммерле (Австрія)

2. Еліот Гронден (Канада)

3. Омар Візінтін (Італія)

Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма

1. Нетан Чен (США)

2. Юма Кагіяма (Японія)

3. Шома Уно (Японія)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом

1. Йоханнес Штрольц (Австрія)

2. Александр Кільде (Норвегія)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лижні гонки. Жінки. Класичний стиль (10 км)

1. Тереза Йохауг (Норвегія)

2. Кертту Нісканен (Фінляндія)

3. Кріста Пярм'якоскі (Фінляндія)

Фристайл. Мікст. Акробатика. Фінал 2

1. США

2. Китай

3. Канада

Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

1. Ірен Схаутен (Нідерланди)

2. Ізабель Вайдеманн (Канада)

3. Мартіна Саблікова (Чехія)

Санний спорт. Змішана естафета

1. Німеччина

2. Австрія

3. Латвія

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.