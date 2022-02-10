Олімпіада-2022: хто виграв медалі 10 лютого

Україна завершила черговий день без нагород.
У четвер, 10 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно вісім комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у шостий день Олімпіади-2022.
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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 10 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна була представлена у гірськолижному спорті, лижних гонках, фігурному катанні, скелетоні, бобслеї, стрибків з трампліну, фристайлі та санному спорті.
Сноуборд. Жінки. Хаф-пайп
- 1. Хлоя Кім (США) – 94,00
- 2. Керо Кастельє (Іспанія) – 90,25
- 3. Сена Томіта (Японія) – 88,25
Сноуборд. Чоловіки. Крос. Великий фінал
- 1. Алессандро Хеммерле (Австрія)
- 2. Еліот Гронден (Канада)
- 3. Омар Візінтін (Італія)
Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма
- 1. Нетан Чен (США)
- 2. Юма Кагіяма (Японія)
- 3. Шома Уно (Японія)
Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом
- 1. Йоханнес Штрольц (Австрія)
- 2. Александр Кільде (Норвегія)
- 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)
Лижні гонки. Жінки. Класичний стиль (10 км)
- 1. Тереза Йохауг (Норвегія)
- 2. Кертту Нісканен (Фінляндія)
- 3. Кріста Пярм'якоскі (Фінляндія)
Фристайл. Мікст. Акробатика. Фінал 2
- 1. США
- 2. Китай
- 3. Канада
Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
- 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
- 2. Ізабель Вайдеманн (Канада)
- 3. Мартіна Саблікова (Чехія)
Санний спорт. Змішана естафета
- 1. Німеччина
- 2. Австрія
- 3. Латвія
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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.