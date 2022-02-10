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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 10 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 10 лютого

Associated Press

Україна завершила черговий день без нагород.

У четвер, 10 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно вісім комплектів медалей у семи видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у шостий день Олімпіади-2022.

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022 в Пекіні: медальний залік

Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 10 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна була представлена у гірськолижному спорті, лижних гонках, фігурному катанні, скелетоні, бобслеї, стрибків з трампліну, фристайлі та санному спорті.

Сноуборд. Жінки. Хаф-пайп

  • 1. Хлоя Кім (США) – 94,00
  • 2. Керо Кастельє (Іспанія) – 90,25
  • 3. Сена Томіта (Японія) – 88,25

Сноуборд. Чоловіки. Крос. Великий фінал

  • 1. Алессандро Хеммерле (Австрія)
  • 2. Еліот Гронден (Канада)
  • 3. Омар Візінтін (Італія)

Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма

  • 1. Нетан Чен (США)
  • 2. Юма Кагіяма (Японія)
  • 3. Шома Уно (Японія)

Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом

  • 1. Йоханнес Штрольц (Австрія)
  • 2. Александр Кільде (Норвегія)
  • 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лижні гонки. Жінки. Класичний стиль (10 км)

  • 1. Тереза Йохауг (Норвегія)
  • 2. Кертту Нісканен (Фінляндія)
  • 3. Кріста Пярм'якоскі (Фінляндія)

Фристайл. Мікст. Акробатика. Фінал 2

  • 1. США
  • 2. Китай
  • 3. Канада

Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

  • 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
  • 2. Ізабель Вайдеманн (Канада)
  • 3. Мартіна Саблікова (Чехія)

Санний спорт. Змішана естафета

  • 1. Німеччина
  • 2. Австрія
  • 3. Латвія

Дивіться також: Олімпійські ігри-2022: повний розклад усіх змагань в інфографіці

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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