Олимпиада-2022: кто выиграл медали 10 февраля

Украина завершила очередной день без наград.
В четверг, 10 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно восемь комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в шестой день Олимпиады-2022.
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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 10 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, скелетоне, бобслее, прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте.
Сноуборд. Женщины. Хафф-пайп
- 1. Хлоя Ким (США) – 94,00
- 2. Кэрро Кастелье (Испания) – 90,25
- 3. Сена Томмита (Япония) – 88,25
Сноуборд. Мужчины. Кросс. Большой финал
- 1. Алессандро Хеммерле (Австрия)
- 2. Эллиот Гронден (Канада)
- 3. Омар Визинтин (Италия)
Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
- 1. Нетан Чен (США)
- 2. Юма Кагияма (Япония)
- 3. Шома Уно (Япония)
Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом
- 1. Йоханнес Штрольц (Австрия)
- 2. Александр Кильде (Норвегия)
- 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)
Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль (10 км)
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
- 2. Кертту Нисканен (Финляндия)
- 3. Криста Пермякоски (Финляндия)
Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2
- 1. США
- 2. Китай
- 3. Канада
Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
- 1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)
- 2. Изабель Вайдеманн (Канада)
- 3. Мартина Сабликова (Чехия)
Санный спорт. Смешанная эстафета
- 1. Германия
- 2. Австрия
- 3. Латвия
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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.