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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 10 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 10 февраля

Associated Press

Украина завершила очередной день без наград.

В четверг, 10 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно восемь комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в шестой день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 10 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, скелетоне, бобслее, прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте.

Сноуборд. Женщины. Хафф-пайп

  • 1. Хлоя Ким (США) – 94,00
  • 2. Кэрро Кастелье (Испания) – 90,25
  • 3. Сена Томмита (Япония) – 88,25

Сноуборд. Мужчины. Кросс. Большой финал

  • 1. Алессандро Хеммерле (Австрия)
  • 2. Эллиот Гронден (Канада)
  • 3. Омар Визинтин (Италия)

Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

  • 1. Нетан Чен (США)
  • 2. Юма Кагияма (Япония)
  • 3. Шома Уно (Япония)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом

  • 1. Йоханнес Штрольц (Австрия)
  • 2. Александр Кильде (Норвегия)
  • 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль (10 км)

  • 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
  • 2. Кертту Нисканен (Финляндия)
  • 3. Криста Пермякоски (Финляндия)

Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

  • 1. США
  • 2. Китай
  • 3. Канада

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

  • 1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)
  • 2. Изабель Вайдеманн (Канада)
  • 3. Мартина Сабликова (Чехия)

Санный спорт. Смешанная эстафета

  • 1. Германия
  • 2. Австрия
  • 3. Латвия

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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