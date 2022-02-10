Олимпиада-2022: кто выиграл медали 10 февраля

Украина завершила очередной день без наград.

В четверг, 10 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно восемь комплектов медалей в семи видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в шестой день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 10 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, скелетоне, бобслее, прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте.

Сноуборд. Женщины. Хафф-пайп

1. Хлоя Ким (США) – 94,00

2. Кэрро Кастелье (Испания) – 90,25

3. Сена Томмита (Япония) – 88,25

Сноуборд. Мужчины. Кросс. Большой финал

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Эллиот Гронден (Канада)

3. Омар Визинтин (Италия)

Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

1. Нетан Чен (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Шома Уно (Япония)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом

1. Йоханнес Штрольц (Австрия)

2. Александр Кильде (Норвегия)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль (10 км)

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Кертту Нисканен (Финляндия)

3. Криста Пермякоски (Финляндия)

Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

1. США

2. Китай

3. Канада

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)

2. Изабель Вайдеманн (Канада)

3. Мартина Сабликова (Чехия)

Санный спорт. Смешанная эстафета

1. Германия

2. Австрия

3. Латвия

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.