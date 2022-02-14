Олімпіада-2022: хто виграв медалі 14 лютого

Україна продовжує залишатися без нагород.
У понеділок, 14 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Усього було розіграно чотири комплекти медалей у чотирьох видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у десятий день Олімпіади-2022.
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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 14 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшло четверо представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна була представлена в трьох видах спорту - фігурному катанні, бобслеї та фристайлі (лижна акробатика).
Бобслей. Жінки. Монобоб
- 1. Кейлі Хамфріс (США)
- 2. Елана Тейлор Меєрс (США)
- 3. Крістін де Брюїн (Канада)
Стрибки з трампліну. Чоловіки. Командні змагання
- 1. Австрія
- 2. Словенія
- 3. Німеччина
Фігурне катання. Пари. Танці на льоду. Довільний танець
- 1. Габріелла Пападакіс/Гійом Цицерон (Франція)
- 2. Вікторія Синіцина/Микита Кацалапов (ОКР)
- 3. Медісон Хуббель/Захарі Доноху (США)
Фристайл. Жінки. Акробатика
- 1. Сюй Ментао (Китай)
- 2. Ганна Гуськова (Білорусь)
- 3. Меган Нік (США)
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року;
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей;
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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