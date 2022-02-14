Тімур Мірошниченко про фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022": "Не так ідеально, але чесно"

Тімур Мірошниченко про фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022": "Не так ідеально, але чесно"

В ефірі "Твій день" телеведучий зазначив, що усі намагалися створити свято.

12 лютого відбувся український фінал Національного відбору на "Євробачення-2022".

Під час найважливішої миті – оголошення результатів глядацького голосування у прямому ефірі стався технічний збій і редактори сказали у навушник ведучому Тімуру Мірошниченко невірну інформацію щодо балів трьох учасників. Пізніше це підтвердив і організатор заходу Суспільний мовник, а також підрядник-виробник телеверсії Нацвідбору — компанія "Френдс Про ТВ". Вони перепросили у глядачів за ці незручності, та особливо за той стрес, що пережив сам ведучий. Про це йдеться у програмі "Твій день".

пресслужба каналу "1+1"

За достовірність результатів голосування відповідала відома британська аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers, яка підтвердила чесність підрахунку голосів. Тому остаточно озвучені бали були вірними.

Тімур Мірошниченко – ведучий з багаторічним досвідом. Він 17 років коментує доросле та дитяче "Євробачення" для України, знаний експерт конкурсу, та справжній єврофан. Він розповів, що всілякі казуси, плутанина та стресові ситуації під час ефірів "Євробачення" здебільшого залишаються поза кадром та увагою глядачів.

пресслужба каналу "1+1"

Тімур зазначив, що "Євробачення" для нього більше, ніж просто музичний конкурс. Це важлива частина його життя, тому цю прикру ситуацію, яка виникла у фіналі українського Нацвідбору, взяв близько до серця. Одразу по закінченні, посеред ночі написав допис в Instagram, де пояснив глядачам, що насправді відбулося: "Так, в ефірі все вийшло не так ідеально, але чесно, як є, і ми намагалися створити свято, відволікти хоча б на декілька годин усіх від тривожних новин. Тому я хочу перепросити за цей епізод. Нехай це буде найгіршим, що може зіпсувати нам настрій в ці непрості часи для нашої країни. І давайте намагатися бути добрішими і стриманішими по відношенню одне до одного".

Гурт Kalush Orchestra запідозрив Суспільне у фальсифікації результатів

І навіть затяті критики того, як відбувався цьогоріч Нацвідбір на "Євробачення", підтримали Тімура Мірошниченко і його порив прокоментувати одразу і перепросити у глядачів: "Тімуре, навпаки - люди з вами! І довіру підкріпив цей ваш допис", "Тіме, ти професіонал, без жодного сумніву! Кожному хейтеру бажаю опинитися на тому місці і зробити по-своєму! Ти - молодець і ефір гідний!", "Ведучий, який максимально професійно тримався на сцені, виправляючи не свої помилки. Він абсолютний профі".

У соцмережі також ведучого Нацвідбору підтримали багато його колег.

Стася Ровінська, колега з шоу "Твій день": "Усім пощастило, що це був саме ти, бо ти вийшов з ситуації гідно та професійно, ми з тобою".

Світлана Тарабарова: "Тримайся! Ми з тобою!"

Оля Цибульська: "Ти профі найвищої проби! Рятував їх (організаторів) як міг. Фізично боляче було за тебе. Знаю, як ти поважаєш конкурс і як вболіваєш за нього. Обіймаю!"

Ірина Ванникова в ефірі "Твій день" підтримала Мірошниченко: "Я тебе безмежно люблю і поважаю. Але ти ще раз підтвердив свою репутацію професіонала".

Костянтин Грубич: "Тімуре, ти ще молодий хлопець, але вже бренд "Євробачення" у нас в Україні. Ти нероздільний з ним".

Як ведучий Тімур Мірошниченко не може коментувати учасників Нацвідбору – повинен залишатися незаангажованим. Але відмітив, що цьогоріч зібралися "прекрасні молоді виконавці, які дійсно хочуть представляти Україну на "Євробаченні".

пресслужба каналу "1+1"

Цього року перемогу здобула Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". І саме вона поїде у травні до Турину. Букмекери зараз поставили представницю від України на друге місце.

Але по закінченні ефіру Нацвідбору спалахнув новий скандал. Гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, не повірив у достовірність результатів голосування і збирається подавати до суду на організаторів. Про це фронтмен Олег Псюк сказав у прямому ефірі "Твій день".

пресслужба каналу "1+1"

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