Олимпиада-2022: кто выиграл медали 14 февраля

Украина продолжает оставаться без наград.

В понедельник, 14 февраля , стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно четыре комплекта медалей в четырех видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в десятый день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 14 февраля на старт в столице Поднебесной вышли четверо представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в трех видах спорта – фигурном катании, бобслее и фристайле (лыжная акробатика).

Бобслей. Женщины. Монобоб

1. Кейли Хамфрис (США)

2. Элана Тейлор Мейерс (США)

3. Кристин де Брюин (Канада)

Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования

1. Австрия

2. Словения

3. Германия

Фигурное катание. Пары. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Цицерон (Франция)

2. Виктория Синицына/Никита Кацалапов (ОКР)

3. Мэдисон Хуббелль/Захари Доноху (США)

Фристайл. Женщины. Акробатика

1. Сюй Мэнтао (Китай)

2. Анна Гуськова (Беларусь)

3. Меган Ник (США)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей;

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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