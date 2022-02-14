Олимпиада-2022: кто выиграл медали 14 февраля

Украина продолжает оставаться без наград.
В понедельник, 14 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно четыре комплекта медалей в четырех видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в десятый день Олимпиады-2022.
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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 14 февраля на старт в столице Поднебесной вышли четверо представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в трех видах спорта – фигурном катании, бобслее и фристайле (лыжная акробатика).
Бобслей. Женщины. Монобоб
- 1. Кейли Хамфрис (США)
- 2. Элана Тейлор Мейерс (США)
- 3. Кристин де Брюин (Канада)
Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования
- 1. Австрия
- 2. Словения
- 3. Германия
Фигурное катание. Пары. Танцы на льду. Произвольный танец
- 1. Габриэлла Пападакис/Гийом Цицерон (Франция)
- 2. Виктория Синицына/Никита Кацалапов (ОКР)
- 3. Мэдисон Хуббелль/Захари Доноху (США)
Фристайл. Женщины. Акробатика
- 1. Сюй Мэнтао (Китай)
- 2. Анна Гуськова (Беларусь)
- 3. Меган Ник (США)
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года;
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей;
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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