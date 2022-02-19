Олімпіада-2022: хто виграв медалі 19 лютого

Україна цього дня представлена не була.

У суботу, 19 лютого , стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно сім комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у п'ятнадцятий день Олімпіади-2022.

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Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".

Сьогоднішній змагальний день відбувся без участі українських спортсменів.

Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал

1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)

2. Девід Вайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль

1. Олександр Большунов (ОКР)

2. Іван Якимушкін (ОКР)

3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)

Керлінг. Чоловіки. Фінал. Велика Британія - Швеція

1. Швеція

2. Велика Британія

3. Канада

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал

1. Барт Свінгс (Бельгія)

2. Чун Дже Вон (Південна Корея)

3. Лі Син Хун (Південна Корея)

Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал

1. Ірен Схаутен (Нідерланди)

2. Івані Блонден (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Італія)

Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма

1. Суй Веньцзін/Хань Цун (Китай)

2. Євгенія Тарасова/Володимир Морозов (ОКР)

3. Анастасія Мішина/Олександр Галлямов (ОКР)

Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба

1. Лаура Нолті/Дебора Леві (Німеччина)

2. Маріама Яманка/Александра Бурггардт (Німеччина)

3. Елана Меєрс/Сільвія Хоффман (США)

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей;

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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