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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 19 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 19 лютого

Associated Press

Україна цього дня представлена не була.

У суботу, 19 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Усього було розіграно сім комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у п'ятнадцятий день Олімпіади-2022.

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Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".

Сьогоднішній змагальний день відбувся без участі українських спортсменів.

Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал

  • 1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)
  • 2. Девід Вайз (США)
  • 3. Алекс Феррейра (США)

Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль

  • 1. Олександр Большунов (ОКР)
  • 2. Іван Якимушкін (ОКР)
  • 3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)

Керлінг. Чоловіки. Фінал. Велика Британія - Швеція

  • 1. Швеція
  • 2. Велика Британія
  • 3. Канада

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал

  • 1. Барт Свінгс (Бельгія)
  • 2. Чун Дже Вон (Південна Корея)
  • 3. Лі Син Хун (Південна Корея)

 Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал

  • 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
  • 2. Івані Блонден (Канада)
  • 3. Франческа Лоллобриджида (Італія)

Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма

  • 1. Суй Веньцзін/Хань Цун (Китай)
  • 2. Євгенія Тарасова/Володимир Морозов (ОКР)
  • 3. Анастасія Мішина/Олександр Галлямов (ОКР)

Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба

  • 1. Лаура Нолті/Дебора Леві (Німеччина)
  • 2. Маріама Яманка/Александра Бурггардт (Німеччина)
  • 3. Елана Меєрс/Сільвія Хоффман (США)

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей;

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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