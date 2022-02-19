Олімпіада-2022: хто виграв медалі 19 лютого

Україна цього дня представлена не була.
У суботу, 19 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Усього було розіграно сім комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у п'ятнадцятий день Олімпіади-2022.
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Україна лишається з однією медаллю на поточних змаганнях. Її володар - 33-річний фристайліст Олександр Абраменко. У дванадцятий день змагань досвідчений спортсмен взяв "срібло".
Сьогоднішній змагальний день відбувся без участі українських спортсменів.
Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал
- 1. Ніко Портеус (Нова Зеландія)
- 2. Девід Вайз (США)
- 3. Алекс Феррейра (США)
Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль
- 1. Олександр Большунов (ОКР)
- 2. Іван Якимушкін (ОКР)
- 3. Сімен Гегстад Крюгер (Норвегія)
Керлінг. Чоловіки. Фінал. Велика Британія - Швеція
- 1. Швеція
- 2. Велика Британія
- 3. Канада
Ковзанярський спорт. Чоловіки. Масстарт. Фінал
- 1. Барт Свінгс (Бельгія)
- 2. Чун Дже Вон (Південна Корея)
- 3. Лі Син Хун (Південна Корея)
Ковзанярський спорт. Жінки. Масстарт. Фінал
- 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
- 2. Івані Блонден (Канада)
- 3. Франческа Лоллобриджида (Італія)
Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма
- 1. Суй Веньцзін/Хань Цун (Китай)
- 2. Євгенія Тарасова/Володимир Морозов (ОКР)
- 3. Анастасія Мішина/Олександр Галлямов (ОКР)
Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба
- 1. Лаура Нолті/Дебора Леві (Німеччина)
- 2. Маріама Яманка/Александра Бурггардт (Німеччина)
- 3. Елана Меєрс/Сільвія Хоффман (США)
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року;
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей;
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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