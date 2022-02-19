Олимпиада-2022: кто выиграл медали 19 февраля

Украина в этот день не была представлена.

В субботу, 19 февраля , стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно семь комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в пятнадцатый день Олимпиады-2022.

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Украина остается с одной медалью на соревнованиях. Ее обладатель – 33-летний фристайлист Александр Абраменко. В двенадцатый день соревнований опытный спортсмен взял "серебро".

Сегодняшний соревновательный день прошел без участия украинских спортсменов.

Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Финал

1. Нико Портеус (Новая Зеландия)

2. Дэвид Вайз (США)

3. Алекс Феррейра (США)

Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (ОКР)

2. Иван Якимушкин (ОКР)

3. Симен Гегстад Крюгер (Норвегия)

Керлинг. Мужчины. финал. Великобритания – Швеция

1. Швеция

2. Великобритания

3. Канада

Конькобежный спорт. Мужчины. Масстарт. Финал

1. Барт Свингс (Бельгия)

2. Чун Дже Вон (Южная Корея)

3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

Конькобежный спорт. Женщины. Масстарт. Финал

1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)

2. Ивани Блонден (Канада)

3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай)

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (ОКР)

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (ОКР)

Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка

1. Лаура Нолти/Дебора Леви (Германия)

2. Мариама Яманка/Александра Бурггардта (Германия)

3. Элана Мейерс/Сильвия Хоффман (США)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей;

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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