Олимпиада-2022: кто выиграл медали 19 февраля

Украина в этот день не была представлена.
В субботу, 19 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно семь комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в пятнадцатый день Олимпиады-2022.
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Украина остается с одной медалью на соревнованиях. Ее обладатель – 33-летний фристайлист Александр Абраменко. В двенадцатый день соревнований опытный спортсмен взял "серебро".
Сегодняшний соревновательный день прошел без участия украинских спортсменов.
Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Финал
- 1. Нико Портеус (Новая Зеландия)
- 2. Дэвид Вайз (США)
- 3. Алекс Феррейра (США)
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
- 1. Александр Большунов (ОКР)
- 2. Иван Якимушкин (ОКР)
- 3. Симен Гегстад Крюгер (Норвегия)
Керлинг. Мужчины. финал. Великобритания – Швеция
- 1. Швеция
- 2. Великобритания
- 3. Канада
Конькобежный спорт. Мужчины. Масстарт. Финал
- 1. Барт Свингс (Бельгия)
- 2. Чун Дже Вон (Южная Корея)
- 3. Ли Сын Хун (Южная Корея)
Конькобежный спорт. Женщины. Масстарт. Финал
- 1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)
- 2. Ивани Блонден (Канада)
- 3. Франческа Лоллобриджида (Италия)
Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
- 1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай)
- 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (ОКР)
- 3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (ОКР)
Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка
- 1. Лаура Нолти/Дебора Леви (Германия)
- 2. Мариама Яманка/Александра Бурггардта (Германия)
- 3. Элана Мейерс/Сильвия Хоффман (США)
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года;
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей;
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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