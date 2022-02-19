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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 19 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 19 февраля

Associated Press

Украина в этот день не была представлена.

В субботу, 19 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно семь комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в пятнадцатый день Олимпиады-2022.

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Украина остается с одной медалью на соревнованиях. Ее обладатель – 33-летний фристайлист Александр Абраменко. В двенадцатый день соревнований опытный спортсмен взял "серебро".

Сегодняшний соревновательный день прошел без участия украинских спортсменов.

Фристайл. Мужчины. Ски-хофпайп. Финал

  • 1. Нико Портеус (Новая Зеландия)
  • 2. Дэвид Вайз (США)
  • 3. Алекс Феррейра (США)

Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль

  • 1. Александр Большунов (ОКР)
  • 2. Иван Якимушкин (ОКР)
  • 3. Симен Гегстад Крюгер (Норвегия)

Керлинг. Мужчины. финал. Великобритания – Швеция

  • 1. Швеция
  • 2. Великобритания
  • 3. Канада

Конькобежный спорт. Мужчины. Масстарт. Финал

  • 1. Барт Свингс (Бельгия)
  • 2. Чун Дже Вон (Южная Корея)
  • 3. Ли Сын Хун (Южная Корея)

Конькобежный спорт. Женщины. Масстарт. Финал

  • 1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)
  • 2. Ивани Блонден (Канада)
  • 3. Франческа Лоллобриджида (Италия)

Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

  • 1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай)
  • 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (ОКР)
  • 3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (ОКР)

Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка

  • 1. Лаура Нолти/Дебора Леви (Германия)
  • 2. Мариама Яманка/Александра Бурггардта (Германия)
  • 3. Элана Мейерс/Сильвия Хоффман (США)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей;

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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