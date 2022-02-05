Олімпіада-2022: хто виграв медалі 5 лютого

У перший день Ігор у столиці Китаю було розіграно 6 комплектів нагород.
У суботу, 5 лютого, стали відомі імена перших чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Всього було розіграно 6 комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у перший день Олімпіади-2022.
Українська збірна, на жаль, поки що залишається без медалей. Наші надії на змішану естафету з біатлону не виправдалися - там "синьо-жовті" фінішували за межами топ-10.
Лижні перегони. Скіатлон, жінки
- 1. Тереза Йохауг (Норвегія)
- 2. Наталія Непряєва (ОКР)
- 3. Тереза Штадлобер (Австрія)
Ковзанярський спорт. 3000 м, жінки
- 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
- 2. Франческа Лоллобріджида (Італія)
- 3. Ізабель Вайдеманн (Канада)
Біатлон. Змішана естафета
- 1. Норвегія
- 2. Франція
- 3. ОКР
Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін, жінки
- 1. Урса Богатай (Словенія)
- 2. Катаріна Альтхаус (Німеччина)
- 3. Ніка Кріжнар (Словенія)
Фристайл. Могул, чоловіки
- 1. Вальтер Валльберг (Швеція)
- 2. Мікаел Кінгсбері (Канада)
- 3. Ікума Хіросіма (Японія)
Шорт-трек. Змішана естафета
- 1. Китай
- 2. Італія
- 3. Угорщина
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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