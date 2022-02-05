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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 5 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 5 лютого

Associated Press

У перший день Ігор у столиці Китаю було розіграно 6 комплектів нагород.

У суботу, 5 лютого, стали відомі імена перших чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 6 комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у перший день Олімпіади-2022.

Українська збірна, на жаль, поки що залишається без медалей. Наші надії на змішану естафету з біатлону не виправдалися - там "синьо-жовті" фінішували за межами топ-10.

Лижні перегони. Скіатлон, жінки

  • 1. Тереза ​​Йохауг (Норвегія)
  • 2. Наталія Непряєва (ОКР)
  • 3. Тереза ​​Штадлобер (Австрія)

Ковзанярський спорт. 3000 м, жінки

  • 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
  • 2. Франческа Лоллобріджида (Італія)
  • 3. Ізабель Вайдеманн (Канада)

Біатлон. Змішана естафета

  • 1. Норвегія 
  • 2. Франція
  • 3. ОКР

Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін, жінки

  • 1. Урса Богатай (Словенія)
  • 2. Катаріна Альтхаус (Німеччина)
  • 3. Ніка Кріжнар (Словенія)

Фристайл. Могул, чоловіки

  • 1. Вальтер Валльберг (Швеція)
  • 2. Мікаел Кінгсбері (Канада)
  • 3. Ікума Хіросіма (Японія)

Шорт-трек. Змішана естафета

  • 1. Китай
  • 2. Італія
  • 3. Угорщина

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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