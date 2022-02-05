Олімпіада-2022: хто виграв медалі 5 лютого

У перший день Ігор у столиці Китаю було розіграно 6 комплектів нагород.

У суботу, 5 лютого, стали відомі імена перших чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно 6 комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у перший день Олімпіади-2022.

Українська збірна, на жаль, поки що залишається без медалей. Наші надії на змішану естафету з біатлону не виправдалися - там "синьо-жовті" фінішували за межами топ-10.

Лижні перегони. Скіатлон, жінки

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегія)

2. Наталія Непряєва (ОКР)

3. Тереза ​​Штадлобер (Австрія)

Ковзанярський спорт. 3000 м, жінки

1. Ірен Схаутен (Нідерланди)

2. Франческа Лоллобріджида (Італія)

3. Ізабель Вайдеманн (Канада)

Біатлон. Змішана естафета

1. Норвегія

2. Франція

3. ОКР

Стрибки з трампліну. Нормальний трамплін, жінки

1. Урса Богатай (Словенія)

2. Катаріна Альтхаус (Німеччина)

3. Ніка Кріжнар (Словенія)

Фристайл. Могул, чоловіки

1. Вальтер Валльберг (Швеція)

2. Мікаел Кінгсбері (Канада)

3. Ікума Хіросіма (Японія)

Шорт-трек. Змішана естафета

1. Китай

2. Італія

3. Угорщина

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Читайте також:

Українська лижниця фінішувала з закривавленним обличчям на Олімпіаді-2022: відео

Українські санкарі чергою вилетіли з саней на ОІ-2022: відео

Російські журналісти провокували українських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні: подробиці скандалу