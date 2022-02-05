Українські санкарі чергою вилетіли з саней на ОІ-2022: відео

Фінішувати їм вдалося, але їхні результати значно погіршилися.

Українські санкарі Андрій Мандзій та Антон Дукач не надто вдало провели перші спуски на Олімпійський іграх-2022 в Пекіні.

Так, в одному з поворотів Мадзій не зміг утримати рівновагу і перекинувся. Це сталося ближче до фінішу, тому 33-річний спортсмен із Тернополя встиг перетнути фінішну пряму, зробивши це окремо від снаряда.

Зазначимо, що аналогічну помилку Мандзій зробив на минулих Олімпійських іграх у Пхенчхані, які відбулися 2018 року. Тоді спортсмен вилетів на старт дистанції.

Подібна ситуація трапилася і з Дукачем. 26-річний львів'янин також не зміг утриматися на санях до фінішу, перекинувшись під час заїзду.

Як наслідок, за підсумками першого заїзду Дукач став 25-м, а Мандзій - 32-м. Обидва спортсмени продовжили виступ у 2-му заїзді.

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