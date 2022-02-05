Олимпиада-2022: кто выиграл медали 5 февраля

В первый день Игр в столице Китая было разыграно 6 комплектов наград.

В субботу, 5 февраля, стали известны имена первых чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в первый день Олимпиады-2022.

Украинская сборная, к сожалению, пока остается без медалей. Наши надежды на смешанную эстафету по биатлону не оправдались - там "сине-желтые" финишировали за пределами топ-10.

Лыжные гонки. Скиатлон, женщины

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (ОКР)

3. Тереза ​​Штадлобер (Австрия)

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины

1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)

2. Франческа Лоллобриджида (Италия)

3. Изабель Вайдеманн (Канада)

Биатлон. Смешанная эстафета

1. Норвегия

2. Франция

3. ОКР

Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин, женщины

1. Урса Богатай (Словения)

2. Катарина Альтхаус (Германия)

3. Ника Крижнар (Словения)

Фристайл. Могул, мужчины

1. Вальтер Валльберг (Швеция)

2. Микаэл Кингсбери (Канада)

3. Икума Хиросима (Япония)

Шорт-трек. Смешанная эстафета

1. Китай

2. Италия

3. Венгрия

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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