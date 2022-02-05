Олимпиада-2022: кто выиграл медали 5 февраля

В первый день Игр в столице Китая было разыграно 6 комплектов наград.
В субботу, 5 февраля, стали известны имена первых чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в первый день Олимпиады-2022.
Украинская сборная, к сожалению, пока остается без медалей. Наши надежды на смешанную эстафету по биатлону не оправдались - там "сине-желтые" финишировали за пределами топ-10.
Лыжные гонки. Скиатлон, женщины
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
- 2. Наталья Непряева (ОКР)
- 3. Тереза Штадлобер (Австрия)
Конькобежный спорт. 3000 м, женщины
- 1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)
- 2. Франческа Лоллобриджида (Италия)
- 3. Изабель Вайдеманн (Канада)
Биатлон. Смешанная эстафета
- 1. Норвегия
- 2. Франция
- 3. ОКР
Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин, женщины
- 1. Урса Богатай (Словения)
- 2. Катарина Альтхаус (Германия)
- 3. Ника Крижнар (Словения)
Фристайл. Могул, мужчины
- 1. Вальтер Валльберг (Швеция)
- 2. Микаэл Кингсбери (Канада)
- 3. Икума Хиросима (Япония)
Шорт-трек. Смешанная эстафета
- 1. Китай
- 2. Италия
- 3. Венгрия
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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