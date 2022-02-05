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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 5 февраля

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Олимпиада-2022: кто выиграл медали 5 февраля

Associated Press

В первый день Игр в столице Китая было разыграно 6 комплектов наград.

В субботу, 5 февраля, стали известны имена первых чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно 6 комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в первый день Олимпиады-2022.

Украинская сборная, к сожалению, пока остается без медалей. Наши надежды на смешанную эстафету по биатлону не оправдались - там "сине-желтые" финишировали за пределами топ-10.

Лыжные гонки. Скиатлон, женщины

  • 1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия)
  • 2. Наталья Непряева (ОКР)
  • 3. Тереза ​​Штадлобер (Австрия)

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины

  • 1. Ирэн Схаутен (Нидерланды)
  • 2. Франческа Лоллобриджида (Италия)
  • 3. Изабель Вайдеманн (Канада)

Биатлон. Смешанная эстафета

  • 1. Норвегия
  • 2. Франция
  • 3. ОКР

Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин, женщины

  • 1. Урса Богатай (Словения)
  • 2. Катарина Альтхаус (Германия)
  • 3. Ника Крижнар (Словения)

Фристайл. Могул, мужчины

  • 1. Вальтер Валльберг (Швеция)
  • 2. Микаэл Кингсбери (Канада)
  • 3. Икума Хиросима (Япония)

Шорт-трек. Смешанная эстафета

  • 1. Китай
  • 2. Италия
  • 3. Венгрия

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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