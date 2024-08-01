Олімпіада-2024: усі медалісти за 1 серпня

У шостий день змагань було розіграно 16 комплектів нагород.
У четвер, 1 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 16 комплектів нагород.
Україна 1 серпня також не залишилася без медалі. Сергій Куліш здобув "срібло" в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.
"Срібло" Куліша – друга медаль України на ОІ-2024. Раніше першу нагороду для нашої країни завоювала фехтувальниця Ольга Харлан – "бронзу" в індивідуальній шаблі.
Дивіться список усіх медалістів шостого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти шостого змагального дня Олімпіади-2024 (1 серпня)
Легка атлетика (спортивна ходьба, 20 км, чоловіки):
- 1. Браян Пінтадо (Еквадор)
- 2. Кайо Бонфім (Бразилія)
- 3. Альваро Мартін (Іспанія)
Легка атлетика (спортивна ходьба, 20 км, жінки):
- 1. Ян Цзяюй (Китай)
- 2. Марія Перес (Іспанія)
- 3. Джемайма Монтаг (Австралія)
Кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки):
- 1. Лю Юкун (Китай)
- 2. Сергій Куліш (Україна)
- 3. Свапніл Кусале (Індія)
Академічне веслування (парні двійки, жінки):
- 1. Нова Зеландія
- 2. Румунія
- 3. Велика Британія
Академічне веслування (парні двійки, чоловіки):
- 1. Румунія
- 2. Нідерланди
- 3. Ірландія
Академічне веслування (четвірки, жінки):
- 1. Нідерланди
- 2. Велика Британія
- 3. Нова Зеландія
Академічне веслування (четвірки, чоловіки):
- 1. США
- 2. Нова Зеландія
- 3. Велика Британія
Дзюдо (до 100 кг, чоловіки):
- 1. Зелім Коцоєв (Азербайджан)
- 2. Ілья Суламанідзе (Грузія)
- 3. Петер Палтчік (Ізраїль)
- 3. Музаффарбек Турабоєв (Узбекистан)
Дзюдо (до 78 кг, жінки):
- 1. Аліса Белланді (Італія)
- 2. Інбар Ланір (Ізраїль)
- 3. Ма Чженьчжао (Китай)
- 3. Патрісія Сампайу (Португалія)
Веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки):
- 1. Джованні ді Дженнаро (Італія)
- 2. Тітуан Кастрік (Франція)
- 3. Пау Ечаніс (Іспанія)
Спортивна гімнастика (індивідуальне багатоборство, жінки):
- 1. Симона Байлз (США)
- 2. Ребека Андраде (Бразилія)
- 3. Суніса Лі (США)
Фехтування (командна рапіра, жінки):
- 1. США
- 2. Італія
- 3. Японія
Плавання (200 м батерфляєм, жінки):
- 1. Саммер Макінтош (Канада)
- 2. Реган Сміт (США)
- 3. Чжан Юйфей (Китай)
Плавання (200 м на спині, чоловіки):
- 1. Губерт Кош (Угорщина)
- 2. Апостолос Христу (Греція)
- 3. Роман Мітюков (Швейцарія)
Плавання (200 м брасом, жінки):
- 1. Кейт Дугласс (США)
- 2. Татьяна Сміт (ПАР)
- 3. Тес Схаутен (Нідерланди)
Плавання (естафета, 4x200 м вільним стилем, жінки):
- 1. Австралія
- 2. США
- 3. Китай
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
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