Олімпіада-2024: усі медалісти за 1 серпня

У шостий день змагань було розіграно 16 комплектів нагород.

У четвер, 1 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 16 комплектів нагород.

Україна 1 серпня також не залишилася без медалі. Сергій Куліш здобув "срібло" в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

"Срібло" Куліша – друга медаль України на ОІ-2024. Раніше першу нагороду для нашої країни завоювала фехтувальниця Ольга Харлан – "бронзу" в індивідуальній шаблі.

Дивіться список усіх медалістів шостого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти шостого змагального дня Олімпіади-2024 (1 серпня)

Легка атлетика (спортивна ходьба, 20 км, чоловіки):

1. Браян Пінтадо (Еквадор)

2. Кайо Бонфім (Бразилія)

3. Альваро Мартін (Іспанія)

Легка атлетика (спортивна ходьба, 20 км, жінки):

1. Ян Цзяюй (Китай) 2. Марія Перес (Іспанія) 3. Джемайма Монтаг (Австралія)

Кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки):

1. Лю Юкун (Китай)

2. Сергій Куліш (Україна)

3. Свапніл Кусале (Індія)

Академічне веслування (парні двійки, жінки):

1. Нова Зеландія

2. Румунія

3. Велика Британія

Академічне веслування (парні двійки, чоловіки):

1. Румунія

2. Нідерланди

3. Ірландія

Академічне веслування (четвірки, жінки):

1. Нідерланди

2. Велика Британія

3. Нова Зеландія

Академічне веслування (четвірки, чоловіки):

1. США

2. Нова Зеландія

3. Велика Британія

Дзюдо (до 100 кг, чоловіки):

1. Зелім Коцоєв (Азербайджан)

2. Ілья Суламанідзе (Грузія)

3. Петер Палтчік (Ізраїль)

3. Музаффарбек Турабоєв (Узбекистан)

Дзюдо (до 78 кг, жінки):

1. Аліса Белланді (Італія)

2. Інбар Ланір (Ізраїль)

3. Ма Чженьчжао (Китай)

3. Патрісія Сампайу (Португалія)

Веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки):

1. Джованні ді Дженнаро (Італія)

2. Тітуан Кастрік (Франція)

3. Пау Ечаніс (Іспанія)

Спортивна гімнастика (індивідуальне багатоборство, жінки):

1. Симона Байлз (США)

2. Ребека Андраде (Бразилія)

3. Суніса Лі (США)

Фехтування (командна рапіра, жінки):

1. США

2. Італія

3. Японія

Плавання (200 м батерфляєм, жінки):

1. Саммер Макінтош (Канада)

2. Реган Сміт (США)

3. Чжан Юйфей (Китай)

Плавання (200 м на спині, чоловіки):

1. Губерт Кош (Угорщина)

2. Апостолос Христу (Греція)

3. Роман Мітюков (Швейцарія)

Плавання (200 м брасом, жінки):

1. Кейт Дугласс (США)

2. Татьяна Сміт (ПАР)

3. Тес Схаутен (Нідерланди)

Плавання (естафета, 4x200 м вільним стилем, жінки):

1. Австралія

2. США

3. Китай

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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