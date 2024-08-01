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Олімпіада-2024: усі медалісти за 1 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 1 серпня

Український стрілець Сергій Куліш (зліва) виграв "срібло" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

У шостий день змагань було розіграно 16 комплектів нагород.

У четвер, 1 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 16 комплектів нагород. 

Україна 1 серпня також не залишилася без медалі. Сергій Куліш здобув "срібло" в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

"Срібло" Куліша – друга медаль України на ОІ-2024. Раніше першу нагороду для нашої країни завоювала фехтувальниця Ольга Харлан – "бронзу" в індивідуальній шаблі.

Дивіться список усіх медалістів шостого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти шостого змагального дня Олімпіади-2024 (1 серпня)

Легка атлетика (спортивна ходьба, 20 км, чоловіки):

  • 1. Браян Пінтадо (Еквадор)
  • 2. Кайо Бонфім (Бразилія)
  • 3. Альваро Мартін (Іспанія)

Легка атлетика (спортивна ходьба, 20 км, жінки):

  1. 1. Ян Цзяюй (Китай)
  2. 2. Марія Перес (Іспанія)
  3. 3. Джемайма Монтаг (Австралія)

Кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки):

  • 1. Лю Юкун (Китай)
  • 2. Сергій Куліш (Україна)
  • 3. Свапніл Кусале (Індія)

Академічне веслування (парні двійки, жінки):

  • 1. Нова Зеландія
  • 2. Румунія
  • 3. Велика Британія

Академічне веслування (парні двійки, чоловіки):

  • 1. Румунія
  • 2. Нідерланди
  • 3. Ірландія

Академічне веслування (четвірки, жінки):

  • 1. Нідерланди
  • 2. Велика Британія
  • 3. Нова Зеландія

Академічне веслування (четвірки, чоловіки):

  • 1. США
  • 2. Нова Зеландія
  • 3. Велика Британія

Дзюдо (до 100 кг, чоловіки):

  • 1. Зелім Коцоєв (Азербайджан)
  • 2. Ілья Суламанідзе (Грузія)
  • 3. Петер Палтчік (Ізраїль)
  • 3. Музаффарбек Турабоєв (Узбекистан)

Дзюдо (до 78 кг, жінки):

  • 1. Аліса Белланді (Італія)
  • 2. Інбар Ланір (Ізраїль)
  • 3. Ма Чженьчжао (Китай)
  • 3. Патрісія Сампайу (Португалія)

Веслувальний слалом (байдарки-одиночки, чоловіки):

  • 1. Джованні ді Дженнаро (Італія)
  • 2. Тітуан Кастрік (Франція)
  • 3. Пау Ечаніс (Іспанія)

Спортивна гімнастика (індивідуальне багатоборство, жінки):

  • 1. Симона Байлз (США)
  • 2. Ребека Андраде (Бразилія)
  • 3. Суніса Лі (США)

Фехтування (командна рапіра, жінки):

  • 1. США
  • 2. Італія
  • 3. Японія

Плавання (200 м батерфляєм, жінки):

  • 1. Саммер Макінтош (Канада)
  • 2. Реган Сміт (США)
  • 3. Чжан Юйфей (Китай)

Плавання (200 м на спині, чоловіки):

  • 1. Губерт Кош (Угорщина)
  • 2. Апостолос Христу (Греція)
  • 3. Роман Мітюков (Швейцарія)

Плавання (200 м брасом, жінки):

  • 1. Кейт Дугласс (США)
  • 2. Татьяна Сміт (ПАР)
  • 3. Тес Схаутен (Нідерланди)

Плавання (естафета, 4x200 м вільним стилем, жінки):

  • 1. Австралія
  • 2. США
  • 3. Китай

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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