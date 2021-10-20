Народные приметы, обряды и обычаи 20 октября

Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.

20 октября церковь и верующие почитают мучеников Сергей и Вакха, преподобного Сергея послушного, Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Сергея Муромского, обретения мощей преподобного Мартиниана Белоезерського, мучеников Юлиан пресвитера, и Кесарiя, диакона, мученицы Пелагеи Тарсийской, мученика Полихрония пресвитера, Псково-печерськой иконы Божией Матери, называемой "Умиление".

20 октября: церковный праздник

Сергей и Вакх жили в третьем веке и были свободными римскими гражданами и воинами-офицерами. Но скрывали от окружения, были христианами. Их набожность выросла настолько, что во время сопровождения римского чиновника в языческий храм, отказались от жертвоприношения богу Юпитеру даже в присутствии императора-язычника Галерия. Тот приказал позорить воинов-христиан, их заковали в кандалы, одели в женской одежды и водили по улицам города для острастки других.

Заключенных доставили в Месопотамию к римскому наместнику Антиоха, который был их другом, с приказом уговорить вернуться к язычеству или казнить. Но воины были непреклонны. Вакха забили до смерти. Ночью Сергей имел видение, когда появился Вакх и приказал брату по вере быть мужественным и готовым выдержать пытки и смерть, как и Вакх. Ведь христианам обещали, что именно они (а не язычники) войдут в царство небесное, где будут вместе с другими верными. Сергей действительно прошел через пытки и был казнен в городе Ресафа, Сирия. Пытки и отпор председателя Сергея якобы сопровождались чудесами, что типично для агиографической литературы.

20 октября: народные обычаи

С этого дня уже ждали зимы. Если земля покроется снежком, то через месяц будет настоящая зима. Согласно традиции, с самого утра кормили сначала домашний скот, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные — от лошади и коровы к коту и собаки — не будут болеть и будут приносить больше пользы.

20 октября: что следует делать

Распространенный обряд, по которому печь имел растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму. Замужние женщины должны надевать на голову новый платок, купленный мужем, и так ходить целый день. По поверьям, такой головной убор способен избавить от головной боли, а также привлекал достаток в дом.

20 октября: что категорически запрещено делать

Сегодня не стоит брать деньги в долг.

В этот день хозяйки по поверьям не должны работать с тестом — верили, что выпекания или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.

20 октября: украинские народные приметы

Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.

Черная бузина и калина достигли не по поре жди холодной и лютой зимы.

Спорыш долго не меняет осенью своего цвета на щедрый урожай зерновых в следующем году.

Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — лютой.

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