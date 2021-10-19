В Украине снова будет + 18 °С: где ждать потепление и сколько оно продлится

В Украине снова будет + 18 °С: где ждать потепление и сколько оно продлится

Украинцев перед "арктическим" похолоданием ждет потепление до + 18 °С.

Погода в Украине уже завтра, 20 октября, существенно порадует граждан — в некоторых регионах прогнозируют потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко вFacebook.

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Несмотря на потепление до +18 градусов на Западе, холодная погода еще задержится на Востоке, в Сумской и Полтавской областях. Завтра там ожидается днем от +7 градусов до +11 градусов.

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"К нам идет потепление! Уже завтра, 20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, которые греться при температуре воздуха +12 ... + 16 градусов. На западе Украины даже до +18 градусов", — говорится в сообщении.

В дальнейшем, по данным синоптика, 21-22 октября теплая погода охватит почти всю территорию Украины. А в западных областях даже вероятно местами +19... + 22 градуса.

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По словам Натальи Диденко, в Киеве 20 октября также потеплеет, дождей не предвидится. В течение дня воздух прогреется до +14 градусов, но предполагается сильный ветер, 21 и 22 октября может достигать штормовых значений.

"Поэтому будьте очень внимательными вблизи старых ветвистых деревьев, билбордов и между высокими домами, где ветер закручивается особенно мощно", — предупредила Диденко.

В то же время, она прогнозирует 23-24 октября значительное похолодание.

"И — традиционная ложка украинского дегтя: 23-24 октября в Украине начнет заходить холодный воздух арктического происхождения", — добавила Диденко.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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