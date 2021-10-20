Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Заболеваемость растет" Ляшко призвал увеличить темпы вакцинации

"Заболеваемость растет" Ляшко призвал увеличить темпы вакцинации

УНИАН

Министр сказал, как можно победить пандемию.

Темпы вакцинации против коронавируса нужно увеличить как минимум вдвое. Об этом заявил министр здравоохранения во время рабочей поездки в Запорожье.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 октября.

По словам Виктора Ляшко, на прошлой неделе прививки сделали 762 тысяч человек. А страна при этом способна удовлетворить потребность в вакцинации в два раза больше. Также Ляшко отметил, как только пять областей вошли в "красную" зону, количество прививок там выросло на 100%.

В центрах вакцинации в Херсонской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях уже несколько дней безумные очереди.

В Запорожье накануне открыли три крупных центра вакцинации. Там министр еще раз подчеркнул — победить пандемию можно только с помощью массовых прививок.

"Растет заболеваемость, и мы видим, что другого выхода, кроме как делать прививки, нет. Это единственный вариант выхода из карантина", — сказал Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Новости Украины Ляшко заявил, что необходимо увеличить темпы вакцинации

Новости Украины Ляшко заявил, что необходимо увеличить темпы вакцинации
Следующая публикация