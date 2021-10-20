Кровавое ДТП на трассе Киев-Одесса: три человека погибли

Кровавое ДТП на трассе Киев-Одесса: три человека погибли

Из-за аварии ограничено движение транспорта.

Недалеко от поселка Любашевка около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, погибли три человека, есть пострадавшие. Им оказывают помощь.

Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

Напомним, на трассе "Красноград-Перещепино" микроавтобус, ехавший в сторону Днепра, врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. От удара неуправляемый микроавтобус вылетел в кювет, капот фактически раздавило. В микроавтобусе находилось восемь пассажиров, трое из них погибли на месте.

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