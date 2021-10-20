Тет-а-тет с Путиным: почему Зеленский сознательно идет в ловушку Кремля

Эксперты считают, что Путин согласится встретиться с Зеленским ближе к президентским выборам в Украине.

Киев и Москва продолжают игру в дипломатический пинг-понг. Все крутится вокруг личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. На разговор тет-а-тет с хозяином Кремля хотя бы в нормандском формате на Банковой ставят чуть ли не все.

Но, стоит ли настолько отчаянно стремиться к встрече с Путиным? Чаша весов пока не на стороне Украины, и вот почему.

Во-первых, на фоне мирового энергетического кризиса, к которому причастна и Россия, Путин уже диктует условия.

Во-вторых, Москва удачно выбрала время шантажировать Киев, когда Германия по уши в коалициаде и избрании нового канцлера, а Франция на пороге президентских выборов.

В-третьих, Соединенным Штатам сейчас не до Украины, и это мягко говоря. Некоторые вообще говорят, что американцы заключили с русскими условный пакт о ненападении. То есть, что-то вроде пресловутой перезагрузки 2009 года, но не так пафосно и громко.

ТСН.ua разбирался, не сделает ли тогда встреча с Путиным только хуже, и что же делать, чтобы выйти из этого тупика.

Царь и вассал

К экватору своего президентства Владимир Зеленский финиширует, как и Петр Порошенко. Главное его предвыборное обещание — закончить войну на Донбассе — не выполнено. Как и с Порошенко после 2016 года, Путин не хочет встречаться с Зеленским, ни тет-а-тет, ни в нормандском формате. Ситуация не просто подвешена — она в полном тупике. И свет в конце тоннеля даже не просматривается.

Если в 2019 году, сразу после победы Зеленского на президентских выборах, Путин хотя бы говорил с ним по телефону, что сразу же вызвало шквал критики оппозиции, то сейчас и этого нет. Глава Кремля общается с украинским президентом, как царь с вассалом: заочно, через статьи, причем как свои, так и своих подданных.

Сначала Путин сразу на двух языках (русском и украинском) на сайте Кремля публикует статью о "единстве русских, украинцев и беларусов", где утверждает, что Украина — это искусственно созданное государство. Через три месяца статью об Украине публикует уже заместитель председателя СНБО РФ, бывший президент и премьер Дмитрий Медведев, где украинскую власть называет "несчастными людьми" и "вассалами", с которыми Кремлю нет смысла иметь дело. То есть, Медведев устами Путина прямо говорит, почему его царь не встретится с Зеленским.

Наверное это был ответ Кремля на очередное заявление украинского президента о готовности встречи с российским визави. Тогда же, кстати, Зеленский впервые признал, если не обсуждать с Путиным "те или иные вопросы, то встречу можно приблизить". Не трудно догадаться, что это за вопросы, и Крым здесь — только вершина айсберга. И даже после статьи Медведева, где Москва не просто откровенно издевается и обижает украинцев и украинскую власть, на Банковой решили повысить ставки, допустив возможность обмена кума Путина Виктора Медведчука.

На это отреагировал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, назвав заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным "фантазиями".

Первый заместитель директора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий напоминает, в поведении, заявлениях и подходах Москвы с 2014 года ничего не изменилось — Украина должна находиться в зоне ее влияния. Поэтому, если украинский президент не готов к существенным уступкам, встречи с Путиным не будет.

"Это не столько о нехватке желания Путина или его подчиненных встречаться, сколько об очередном шантаже. Зато украинская сторона считает, что во время переговоров можно чего-то добиться, в чем-то убедить Путина, предоставить какие-то дополнительные аргументы. Такой подход был у Порошенко, такой подход и у Зеленского, который наиболее отчетливо проявился в 2019 году. Возможно, он нормальный и логичный. Украина всегда была за дипломатический подход. Единственное, что Россия исключает любой диалог и достижение договоренностей. Главный инструмент ее дипломатии — речь шантажа, давления и применения военной силы", — объясняет ТСН.ua Сергей Солодкий.

По словам эксперта, россияне понимают, если пойти по приднестровскому пути — "заморозить" конфликт на Донбассе — это может позволить Киеву быть более активным в достижении своих внутри- и внешнеполитических целей в курсе на ЕС и НАТО.

"Россия бы этого не хотела, поэтому постоянно держит Украину на крючке, как и партнеров на Западе, которые тоже не хотят идти на какие-то амбициозные вещи в сотрудничестве с Украиной. Ключевые актеры Запада вынуждены, и они это, к сожалению, признают, принимать решения время от времени с оглядкой на Москву", — резюмирует Сергей Солодкий.

Тупик

На фоне энергетического кризиса, к которому Россия причастна непосредственно, да еще и неплохо на нем зарабатывает, добиваться встречи с Путиным — это сознательно идти в ловушку. Кремль никогда не смирится с суверенной и независимой Украиной. Представитель Путина Дмитрий Песков в недавнем интервью признал, что вступление Украины в НАТО — "это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России, может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

То есть, это откровенная констатация будущей широкомасштабной войны России против Украины. И сказал это Песков не абы где, а в интервью французскому телеканалу, зная, какая у Эммануэля Макрона ожесточенная борьба с его пророссийской конкуренткой Марин Ле Пен.

Да, казалось, что процесс сдвинулся с мертвой точки после переговоров Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского почти две недели назад, где в частности договорились организовать встречу министров иностранных дел нормандской четверки (формат "заморожен" с мая 2020 года — первой и последней встречи глав МИД ). И произошло это через несколько часов после выхода скандальной статьи Медведева.

Но уже неделю в Кремле об этом полная тишина. Поэтому, вероятность встречи нормандской четверки на уровне министров иностранных дел практически нулевая. Возможно, россияне на это согласились, чтобы лишний раз не расстраивать Меркель, которая уходит со своего поста, оставляя в наследство проблемный "Северный поток-2" и Европу в энергетическом кризисе. А, возможно, просто так, чтобы от них отстали.

Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина тоже сомневается, что такая встреча вообще состоится. Почему она могла бы быть выгодной россиянам? Переговорный процесс по Донбассу забуксовал с прошлого года. То есть, с тех пор, как Зеленский начал громко говорить о красных линиях, за которые Украина никогда не заступии: особый статус Донбасса, порядок передачи контроля над границей, выборы на оккупированном Донбассе и т.д.

Именно поэтому россиянам может быть интересен министерский, а не уровень дипломатических советников (Ермак-Козак) — чтобы на максимально высоком уровне, который Россия может себе позволить, зафиксировать ее переговорную позицию, нынешние требования и поставить точку. Так как уровень лидеров — это было бы слишком щедро для Зеленского. Зачем Путину добавлять украинскому коллеге электоральных баллов?

По словам Марии Золкиной, здесь и сейчас Россия понимает: исключительно оккупацией Крыма и Донбасса требовать от Украины каких-либо серьезных уступок она не может. Поэтому Москва будет добавлять новых инструментов влияния и проблем Украине, чтобы через год-два исходные условия для нового старта переговоров были для Киева хуже, чем они есть сегодня.

Во-первых, Россия продолжит раскручивать паспортизацию, потому что это инструмент влияния на оккупированные территории, и цена реинтеграции Донбасса для Украины станет выше.

Во-вторых, Москва будет максимально сепарировать оккупированные территории до следующих активных переговоров. Это и ограничение возможностей работы СММ ОБСЕ, что уже происходит, и полное закрытие КПВВ, чтобы отрезать людей от Украины.

"Когда Россия будет считать, что создала достаточно новых неудобств для Украины, будет пытаться выходить на другие переговоры. Но сейчас им важно поставить точку. Мотивы подобные тем, из которых следует украинская сторона. Понимая, что не будет договоренностей, Киев все-таки активно добивается саммита лидеров, считая, если на самом высоком уровне он выйдет и громко заявит, что надо провести апдейт Минских договоренностей, да еще и Меркель поддержит, и это будет такой импульс нормандской четверке и преемнику Меркель, то мы дипломатично выиграем и сможем дальше эту тему муссировать уже по благословению этого саммита. Не люблю давать прогнозы на долгий срок, но я вообще считаю, что Путин согласится встретиться с Зеленским где-то ближе к президентским выборам в Украине", — объясняет ТСН.ua Мария Золкина.

Как и в случае с Порошенко, Путин будет ждать следующего украинского президента. Он может себе это позволить. Вопрос в том, может ли себе это позволить Украина? Ведь ждать следующего российского президента, который придет после Путина, можно очень долго.

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