Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 19 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 20 октября зафиксировано 18 912 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 495 человек, 7 605 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 468 человек, а 226 587 человек вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 679 185 человек;

выздоровели — 2 344 799 человек;

летальных исходов — 61 843;

проведено ПЦР-тестов — 13 709 705.

С начала прививочной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу — 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

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